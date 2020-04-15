AB'den corona virüs için yol haritası

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerin uyguladığı yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemlerinin belli koşullar altında ve kademeli olarak kaldırılabilmesini içeren yol haritasını açıkladı.



AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Covid-19 ile mücadeleye ilişkin Brüksel'de ortak basın toplantısı düzenledi.



Üye devletler tarafından alınan kısıtlayıcı önlemlerin, yeni enfeksiyon sayısında düşüşe ve sağlık sistemlerinin salgınla başa çıkabilmesine yardımcı olduğunu belirten von der Leyen, bununla birlikte, önlemlerin maliyetinin de yüksek olduğunu vurguladı.

"ÖNLEMLER HEMEN KALDIRILMAYACAK"



Von der Leyen, AB ülkelerinin aldığı kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasına ilişkin yol haritasını kabul ettiklerini belirterek, "Bu yol haritası kısıtlayıcı önlemlerin hemen kaldırılacağı anlamına gelmiyor fakat üye ülkeler için bir çerçeve niteliği taşıyor. Genel olarak, kademeli bir yaklaşım öneriyoruz ve her kararın sürekli olarak izlenmesi gerekiyor" dedi.



3 ÖN KOŞUL

Kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasına ilişkin önerilerinin 3 ön koşula bağlı olduğunu söyleyen von der Leyen, bunların "Covid-19'un yayılmasında ciddi düşüş, yeterli sağlık sistemi kapasitesi, elverişli gözetleme ve izleme kapasitesi" olduğunu ifade etti.



BAĞIŞ KONFERANSI DÜZENLENECEK

Von der Leyen, Covid-19'un yenilmesi için küresel bir inisiyatife ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, 4 Mayıs'ta video konferans yoluyla bir bağış konferansı düzenlemeye karar verildiğini duyurdu.



Michel ise alınan önlemlerin ülkelere ciddi ekonomik ve sosyal etkileri olduğunu hatırlatarak, bu etkilerin "ileriki aylarda hatta yıllarda süreceği" değerlendirmesinde bulundu.



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