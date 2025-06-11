AB'den dev "casus uydu" hamlesi

Avrupa Birliği (AB) Savunma ve Uzay Komiseri Andrius Kubilius, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) üye ülkeleri toplantısında yeni bir casus uydu ağı kurulması çağrısında bulundu.



“Yeni gözlem ağı çok kritik; savunma bakanlıklarının tepki süresini ciddi ölçüde kısaltacak” diyen Kubilius, şu anki ulusal uydu sistemlerinin günde yalnızca bir kez ya da daha az sıklıkla görüntü sağlayabildiğini, yeni ağ ile bu sürenin 30 dakikada bire düşebileceğini söyledi.



Kubilius ayrıca, “Avrupa için kritik bir yıl yaşıyoruz. Gelecek on yılı ve sonrasını şekillendirecek uzay kararları için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

7 YILLIK BÜTÇENİN İLK TASLAĞI YAYINLANACAK

AB Komisyonu, Temmuz ayında 2028’de başlayacak yeni yedi yıllık bütçe planının ilk taslağını yayımlayacak. Bu planın, Galileo ve Copernicus gibi mevcut programları sürdürmenin yanı sıra yeni sistemlerin geliştirilmesini de kapsayacak şekilde, bir önceki dönemin 15 milyar euroluk bütçesinden çok daha büyük olması bekleniyor.



Kasım ayında ESA üye ülkeleri ayrıca Almanya’nın Bremen kentinde toplanarak önümüzdeki üç yıl için ayrı bir harcama planı üzerinde anlaşmaya varacak. Euractiv’e göre bu planın bütçesi 21 milyar euroyu aşacak. AB’nin savunma odaklı yeni gözlem ağı için sağlanacak ek kaynak, bu bütçenin dışında olacak.