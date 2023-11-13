AB'den dijital Schengen'e vize

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Schengen vizelerinin dijitalleşmesi için hazırlanan yeni kuralları kabul etti.



AB Konseyi'nin aldığı kararla, dijital Schengen vizesi uygulamasının başlaması için siyasi süreç tamamlandı, geriye teknik düzenlemeler kaldı.



Bugün alınan kararlar, imzalanmalarının ardından AB Resmi Gazetesi'nden yayımlanacak ve bunun üzerinden 20 gün geçtiğinde yürürlüğe girmiş olacak. Dijital vize başvurularının ne zaman başlayacağı ise hazırlanacak vize platformuyla ilgili teknik çalışma bittiğinde duyurulacak.



MOBİL CİHAZLARA İNDİRİLEBİLECEK



AB'nin yeni uygulaması yürürlüğe girdiğinde, pasaportlara yapıştırılan vizeler dijital hale gelecek ve 2 boyutlu barkod olarak internet üzerinden verilecek. Vizeler, mobil cihazlara indirilebilecek. Vize başvurusu yapanlar, internet üzerinden birçok dilde vize talebinde bulunabilecek.

