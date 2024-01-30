AB'den dondurulan Rus varlıkları için karar

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerinin daimi büyükelçileri, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen kârların Ukrayna için kullanılması önerisini kabul etti.



AB Dönem Başkanı Belçika'nın resmi sosyal medya hesabından, "AB ülkelerinin büyükelçileri, dondurulan varlıklarla ilgili beklenmedik karların Ukrayna'nın yeniden inşasını desteklemek için kullanılmasına ilişkin bir teklif üzerinde prensipte anlaşmaya vardı." paylaşımı yapıldı.



Bu aşamadan sonra hazırlanacak belge, yasal kontrollerden geçmesinin ardından resmen onaylanarak yürürlüğe girecek.



RUS VARLIKLARININ BÜYÜK BÖLÜMÜ AVRUPA'DA



AB, G7 ve Avustralya, Rusya'nın 283 milyar dolarlık varlığına el koyarken, bu rakamın üçte ikisinden fazlası AB bünyesinde bulunuyor.



AB merkezli varlıkların çoğunluğu, geçen yıl yaklaşık 3 milyar euro kazandıkları takas kurumu Euroclear tarafından tutuluyor.



Belçikalı yetkililer, ekim ayında Ukrayna için 1.7 milyar euroluk fon kuracaklarını açıkladı. Avrupa Birliği, Mart 2022'de Rusya'nın AB ülkelerindeki varlıklarını dondurma kararı aldı.



UKRAYNA'YA YARDIM İÇİN MACARİSTAN'A BASKI



Diğer taraftan AB'nin Ukrayna'ya yardım planı Macaristan'ın vetosuna takılmıştı



AB'nin ise Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna yardımını veto etmesi halinde ülke ekonomisini hedef alma planı yaptığı bildirilmişti.



Bu durumun yaşanması halinde Macaristan ekonomisinin krizle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.



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