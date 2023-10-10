AB'den Elon Musk'a 24 saat süre

"BİLGİSAYAR OYUNLARINDAN GÖÖRÜNTÜLER VAR"

Ayrıca X platformunda yalan ve manipüle edilmiş çok sayıda görüntü ve bilginin yayıldığına dair bildirimler yapıldığını kaydeden Breton, bunlar arasında İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgisi bulunmayan, eski ve hatta bilgisayar oyunlarından parçalar içeren görüntüler bulunduğunu ifade etti.



Breton, bu nedenle X platformunun gereken tedbirleri alması ve ekibine bunun hakkında bilgi sağlanmasını, X yetkililerinin Europol ve ilgili kolluk kuvvetleriyle temas içinde olmasını, taleplere hızla karşılık verilmesini istedi.



Breton, "Bu talebe önümüzdeki 24 saat içinde hızlı, doğru ve eksiksiz bir yanıt vermenizi rica ediyorum. Cevabınızı DSA'ya uygunluğunuzla ilgili değerlendirme dosyamıza ekleyeceğiz. Olası bir soruşturmanın açılması ve uygunsuzluğun tespit edilmesinin ardından cezaların uygulanabileceğini hatırlatırım." ifadesini kullandı.