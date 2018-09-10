AB Komisyonu sözcüsü Maja Kocijancic daha önce de İdlib'deki askeri operasyonlara son verilmesi çağrısında bulunduklarını anımsattı.



Kocijancis, "Saldırı yıkıcı insani sonuçlara ve acıya yol açacak. Muhataplarımızla konuya ilişkin görüşmelerimiz sürüyor. Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen inisiyatifi desteklemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



29 SİVİL ÖLDÜ



Sivil savunma kaynaklarına göre, bu ayın başından itibaren İdlib'in batısı, güneybatısı ve Hama'nın kuzeyine düzenlenen hava ve kara saldırılarında 29 sivil hayatını kaybetti. En az 71 kişi yaralandı.



Söz konusu sürede, Hama'nın kuzeyinden Keferzita beldesinde bir sivil savunma merkezi ile Has köyündeki yer altı hastanesi ve Hama kırsalındaki Latamne beldesinde bir hastane, düzenlenen hava saldırısında hizmet dışı kaldı.



Rusya ve Esad rejimine ait savaş uçaklarının bugün İdlib ve Hama illerinde sivil yerleşimlere, bir okula ve askeri muhaliflerin cephe hatlarına saldırıları sonucu 17 kişi yaralandı.



Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bazı bölgelerin 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmesine karşın rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

