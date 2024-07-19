AB'den Filistin'e 400 milyon euroluk acil durum finansmanı

Avrupa Birliği, Filistin Yönetimi'ne eylül 2024'e kadar 400 milyon euroluk acil durum desteği sağlayacak. Bu destek sayesinde Filistin Yönetimi'nin 2026 yılına kadar bütçe dengesine ulaşması hedefleniyor. Mali destek, ilerlemeye bağlı olarak temmuz-eylül döneminde 3 taksit halinde verilecek.

AB'den Filistin'e 400 milyon euroluk acil durum finansmanı

(AB), Filistin yönetimine eylül 2024'e kadar 400 milyon euro değerinde acil durum finansmanı sağlayacak.

AB Komisyonu'nun uzun yılları kapsayan destek programı, Filistin yönetiminin 2026 yılına kadar bütçe dengesine ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

Plan doğrultusunda öncelikle Filistin Yönetimi'nin en acil ihtiyaçlarını karşılamak ve reform gündemini desteklemek üzere kısa vadeli acil mali destek sağlanacak.

Mali destek, ilerlemeye bağlı olarak temmuz-eylül döneminde 3 taksit halinde verilecek.

"FİLİSTİN BAĞIŞ KOORDİNASYON PLATFORMU"

Diğer bağışçıların finansmanına da ihtiyaç duyulduğundan hareketle, kısa vadeli mali desteğin sağlanması için 2024 sonbaharından 2026'nın sonuna kadar faaliyet gösterecek "Filistin Bağış Koordinasyon Platformu" kurulması planlanıyor.

Komisyon, eylül başında bu öneri için yasa teklifi sunacak ve şartlar sağlandığı takdirde ödemeler yıl sonundan önce başlayacak.

Filistin Yönetimi'nin 2026'ya kadar bütçe dengesine ulaşmasını ve sonrasında uzun vadeli mali sürdürülebilirliği sağlamasını amaçlayan çok yıllı destek programı ise sonbaharda başlayıp 2026'nın sonuna kadar devam edecek.

Plan kapsamında Filistin Yönetimi'ne gümrük vergisi gelirlerinin düzenli olarak ödenmesi ve Filistinli işçiler üzerindeki erişim kısıtlamalarının kaldırılması dahil olmak üzere İsrail ile Filistin Yönetimi arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin iyileştirilmesine katkıda bulunulmaya çalışılacak.

"REFORM ÇABALARINI DESTEKLİYORUZ"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, plana ilişkin, "İsrailliler, Filistinliler ve tüm bölge, barış, güvenlik ve istikrarı hak ediyor. İki devletli çözüm, bunu sağlamanın en iyi yoludur. Bu ortak stratejiyle Filistin Yönetimi'nin reform çabalarını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

İşbirliğinin Batı Şeria ve 'nin yeniden inşasını amaçladığını belirten von der Leyen, şunları kaydetti:

"Birlikte, Batı Şeria'da ekonomik ve siyasi istikrarın ve Gazze'nin yeniden inşasının temellerini atıyoruz. Acil ve kalıcı bir ateşkese ihtiyacımız var ve ertesi gün için hazırlık yapmalıyız."

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