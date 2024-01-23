AB'den Gazze'de İsrail'in dahil olmadığı barış planı

Avrupa Birliği İsrail ve Filistin arasındaki savaşın sonlandırılması için gerçekleştireceği görüşmelerde İsril'in katılımını beklemeyecek.



Brüksel'in dış işleri kolu tarafından hazırlanan 12 maddelik barış planında, “İsrail ve Filistin'in yakın gelecekte doğrudan ikili barış müzakerelerine katılacaklarını varsaymanın gerçekçi olmadığı” belirtiliyor.



Bunun yerine blok, ABD, Birleşmiş Milletler, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan ve Arap Devletleri Birliği ile paralel görüşmeler yapılmasını önerdi ve İsrail'in katılmayı reddetmesi halinde sonuçlarının olacağını belirtti.



Avrupa başkentlerine dağıtılan belgede, "Filistin'in Hamas'ın yanında bir siyasi alternatife ihtiyacı olacak, İsrail'in ise iki devletli çözüme yönelik müzakerelere girişecek siyasi iradeyi bulması gerekecek." deniyor.

Barış zeminini hazırlayarak çatışan taraflara yardım etmenin AB gibi dış aktörlerin sorumluluğunda olduğu belirtildi.



Bu plan İngiltere ve ABD'nin İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iki devletli çözüm karşıtlığı nedeniyle hayal kırıklığını dile getirmesinin ardından geldi.



Savaşın ilerleyişiyle ilgili tartışmaların arttığı bir dönemde Netanyahu, seçime gidilmesi yönünde giderek artan siyasi baskı altında.



Belgede, "İsrail'le yan yana yaşayan bağımsız bir Filistin Devleti dışında inandırıcı ve kapsamlı bir çözüm yok." ifadesi yer alıyor.



İki devletli çözüm AB, ABD ve İngiltere için tercih edilen sonuç. Ayrıca İsrail'in güneyinde en az bin 200 kişinin ölümüne yol açan 7 Ekim saldırısından bu yana sıklıkla tekrarlanan bir talep olarak gündeme gelmeye devam ediyor.