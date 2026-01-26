AB'den Grok'a çıplaklık soruşturması

Avrupa Komisyonu'nun, büyük teknoloji şirketlerinin yasadışı ve zararlı çevrimiçi içerikle mücadele etmek için daha fazla çaba göstermesini gerektiren Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki bu adımı, xAI'nin Grok uygulamasının kadın ve çocukların cinsel içerikli görüntülerini üretmesi ve bu durumun küresel düzenleyicileri alarma geçirmesinin ardından geldi.

Teknoloji şirketleri eğer bu yasayı ihlal ederse küresel yıllık cirolarının %6'sına kadar para cezası riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Avrup Komisyonu'nun bu soruşturmasının ABD ile iplerin gerilmesine neden olabileceği de öne sürülüyor. Zira ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi ABD'li büyük teknoloji şirketlerine yönelik AB'den baskı geldiğini savunuyor ve gümrük vergileri tehdidine yol açıyor.

X geçtiğimiz Aralık ayında Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki şeffaflık yükümlülüklerini ihlal ettiği için 150 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı.