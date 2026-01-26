AB'den Grok'a çıplaklık soruşturması
26.01.2026 17:03
Avrupa Komisyonu Grok'a soruşturma başlattı.
Avrupa Komisyonu X'e entegre yapay zeka aracı Grok'un cinsel içerikli sahte görseller hazırlama gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Avrupa Komisyonu, Elon Musk'ın yapay zeka robotu Grok'a karşı soruşturma başlattı. Özellikle son dönemde artan kadın ve çocukların görüntülerinden kıyafetlerin çıkarılmasını içeren müstehcen görüntüler ürettiği iddiaları komisyonu harekete geçirdi.
İrlandalı Avrupa Parlamentosu Üyesi Regina Doherty tarafından duyurulan soruşturma, Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'in risk azaltma, içerik yönetimi ve temel hakların korunmasıyla ilgili AB dijital mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini değerlendirecek.
Avrupa Komisyonu daha önce X'te çıplak kadın ve çocukların yapay zeka tarafından üretilen görüntülerinin paylaşılmasını kınamıştı.
Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, 2026'nın Ocak ayının ortasından itibaren Grok'un gerçek kişilerin açık giysiler içindeki görüntülerini oluşturmasını önlemek için değişiklikler uyguladığını belirtti. Ayrıca belirli yerlerde de bu taleplerde bulunan kullanıcıların engellediği kaydedildi.
Komisyon soruşturmasıyla Grok'un işlevleriyle ilgili riskleri doğru bir şekilde değerlendirip inceleyeceğini belirtti.
AB teknoloji sorumlusu Henna Virkkunen de bir açıklamada, "Kadınların ve çocukların rızası olmadan oluşturulan cinsel içerikli sahte görüntüler, şiddet içeren ve kabul edilemez bir aşağılama biçimidir" dedi.
Musk'ın sosyal medya platformu X, 14 Ocak'ta yayınladığı bir açıklamaya atıfta bulunarak, xAI'nin Grok yapay zeka kullanıcıları için görüntü düzenlemeyi kısıtladığını ve kullanıcıların konumlarına bağlı olarak açık giysiler içindeki kişilerin görüntülerini oluşturmalarını engellediğini belirtti. Bu ülkelerin ve bölgelerin nereleri olduğu ise açıklanmadı.
xAI'ın sahibi Elon Musk
Avrupa Komisyonu'nun, büyük teknoloji şirketlerinin yasadışı ve zararlı çevrimiçi içerikle mücadele etmek için daha fazla çaba göstermesini gerektiren Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki bu adımı, xAI'nin Grok uygulamasının kadın ve çocukların cinsel içerikli görüntülerini üretmesi ve bu durumun küresel düzenleyicileri alarma geçirmesinin ardından geldi.
Teknoloji şirketleri eğer bu yasayı ihlal ederse küresel yıllık cirolarının %6'sına kadar para cezası riskiyle karşı karşıya kalıyor.
Avrup Komisyonu'nun bu soruşturmasının ABD ile iplerin gerilmesine neden olabileceği de öne sürülüyor. Zira ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi ABD'li büyük teknoloji şirketlerine yönelik AB'den baskı geldiğini savunuyor ve gümrük vergileri tehdidine yol açıyor.
X geçtiğimiz Aralık ayında Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki şeffaflık yükümlülüklerini ihlal ettiği için 150 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı.