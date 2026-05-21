AB'den hantavirüse karşı ilk adım

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Sürdürülebilir Ulaştırma ve Turizmden Sorumlu Üyesi Apostolos Tzitzikostas, vrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Hollanda bandralı MV Hondius adlı yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs salgınına ilişkin AB'nin müdahalesini değerlendirdi.

Şu ana kadar 11 vakanın tespit edildiğini, bunlardan 9’unun Andes hantavirüsü olarak laboratuvar testleriyle doğrulandığını belirten Tzitzikostas, salgında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 hastanın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Tzitzikostas, tüm şüpheli ve doğrulanmış vakaların sıkı tıbbi gözetim altında izole edildiğini ifade ederek, "Şu aşamada daha geniş çaplı bir salgının başlangıcını gördüğümüze dair herhangi bir işaret yok." dedi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (ECDC), Avrupa’daki genel nüfus için riski "çok düşük" olarak değerlendirdiğini kaydeden Tzitzikostas, AB sağlık ve sivil koruma mekanizmalarının hızlı biçimde devreye sokulduğunu anlattı.

AVRUPA'DAKİ HASTANELERE TAHLİYELER GERÇEKLEŞTİ

Tzitzikostas, İspanya’nın yardım talebi üzerine 6 Mayıs’ta AB Sivil Koruma Mekanizması’nın aktive edildiğini belirterek, Tenerife Adası'ndan Avrupa’daki hastanelere 70’ten fazla yolcu ve mürettebatın tahliye edildiğini, bunların 40’tan fazlasının AB vatandaşı olduğunu ifade etti.

Virüsün uzun kuluçka süresi nedeniyle önümüzdeki haftalarda yeni vakaların görülebileceği uyarısında bulunan Tzitzikostas, Avrupa Komisyonu’nun Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ECDC ve üye ülkelerle yakın temas halinde çalışmayı sürdürdüğünü söyledi.

Tzitzikostas, AB’de hantavirüslere karşı onaylanmış bir aşı veya özel tedavi bulunmadığını belirterek, "Hantavirüslere karşı umut vadeden aşı ve tedavi yöntemleri geliştiriyoruz." diye konuştu.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.