AB'den hava sahasında drone görülen Danimarka'ya destek

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Danimarka'da hava sahasının ihlali konusunda ülkenin Başbakanı Mette Frederiksen'le görüştüğünü aktardı.



Von der Leyen, olayın ayrıntılarının henüz netleşmediğini ancak AB sınırlarında "sürekli bir çatışma döngüsünün" yaşandığını kaydetti.



Avrupa'nın kritik altyapısının risk altında olduğunu ifade eden von der Leyen, bu tehdide güç ve kararlılıkla yanıt verecekleri mesajını paylaştı.



AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Frederiksen'le görüştüğünü ve Avrupa'nın Danimarka'yla tam dayanışma içinde olduğunu belirtti.



AB'nin kritik altyapısını koruyabilmesi gerektiğini vurgulayan Costa, 1 Ekim'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılacak gayriresmi AB Konseyi Toplantısı'nda Avrupa'nın ortak savunma hazırlığını güçlendirmek için çalışacaklarını bildirdi.



"ŞİMDİYE KADAR YAPILAN EN CİDDİ SALDIRI"

BBC'nin haberine göre, Danimarka Başbakanı Frederiksen, gazetecilere yaptığı açıklamada, drone olayını "şimdiye kadar ülkenin altyapısına yönelik en ciddi saldırı" şeklinde niteleyerek, "Bu, içinde yaşadığımız zaman ve toplum olarak neye hazırlıklı olmamız gerektiği hakkında bir şeyler söylüyor." ifadesini kullandı.

Frederiksen, olayda olası Rusya dahlinin de "ihtimal dışı olmadığını" vurguladı.



Danimarka'nın başkenti Kopenhag ile aynı adı taşıyan havalimanı dün akşam, ülkenin hava sahasında dronlar görülmesi nedeniyle hava trafiğine kapatılmıştı.



Danimarka Polisi Kıdemli Müfettişi Jens Jespersen, dronların belirli yeteneklerini göstermek isteyen "yetenekli bir operatör" tarafından uçurulmuş gibi göründüğünü ve hiçbir şüphelinin tespit edilmediğini açıklamıştı.



Rusya'nın bu olayda ne kadar parmağı olabileceği sorusunu, Jespersen, "Bu konuda bir şey söyleyemem. Basitçe, bilmiyorum." diye yanıtlamıştı.