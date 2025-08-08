AB'den İran'a yönelik yeni yaptırım kararı
ABD, İran bağlantılı 18 kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı. Kararın gerekçesi, "İran'ın mevcut yaptırımları delmesine kolaylık sağlamak."
ABD Dışişleri Bakanlığı İran'a yönelik yeni yaptırımlar duyuruldu.
Açıklamada İran'ın "ABD yaptırımlarından kaçınmasına kolaylık sağlayan" 18 kişi ile kuruluşun listeye alındığı belirtildi.
Hedef alınanlar arasında finans ve bilişim şirketlerinin bulunduğu ifade edilen açıklamada, bu kuruluşlardan birinin "İran güvenlik güçlerinin halkın internet erişimini kısıtlamasına olanak sağladığı" vurgulandı.
ABD'nin İran'ın "yaptırımları aşmaya ve yasa dışı yollarla elde edilen yabancı gelirleri ülkeye geri getirmeye yönelik çabalarıyla mücadele edeceği" aktarıldı.
