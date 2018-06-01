AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, günlük basın brifinginde, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in İspanya'nın yeni başbakanı Pedro Sanchez'e gönderdiği tebrik mektubunda yeni hükümete "güven duyduğunu" dile getirdiğini aktardı.
İspanya'da bugün ana muhalefet partisinin verdiği gensorunun kabul edilmesiyle Mariano Rajoy hükümeti düşerken, ülkenin yeni başbakanı İspanya Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) lideri Pedro Sanchez oldu.
Böylece Rajoy'un 6 yıllık başbakanlığı sona ererken, 2011 seçimlerinde kaybetmelerinin ardından sosyalistler iktidara yeniden gelmiş oldu.
AB'den İspanya yeni Başbakanı Sanchez'e tebrik
Anadolu AjansıDünya
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, yeni İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e tebrik mektubu gönderdi.
AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, günlük basın brifinginde, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in İspanya'nın yeni başbakanı Pedro Sanchez'e gönderdiği tebrik mektubunda yeni hükümete "güven duyduğunu" dile getirdiğini aktardı.