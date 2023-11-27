AB'den İsrail'e tepki: Bu meşru müdafaa değildir

Borrell, konuşmasının ardından X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:



"Savaşın ortasında İsrail'in daha fazla yasa dışı yerleşim inşası için yeni fon ayıracağını öğrenerek dehşete düştüm. Bu, meşru müdafaa değildir. İsrail'i daha güvenli hale getirmeyecektir. Yerleşimler ciddi bir uluslararası insan hakları ihlalidir ve İsrail'in en büyük güvenlik sorumluluğudur."



FİLİSTİN DEVLETİ VURGUSU



Toplantıda yaptığı konuşmada da Borrell, "Filistin devleti olmadan İsrail için barış ve güvenlik söz konusu olmayacaktır." değerlendirmesini yaptı.



Borrell, İsrail'in de AiB'nin üyesi olduğunu anımsatarak, bugünkü toplantıya katılmamasından üzüntü duyduğunu kaydetti.