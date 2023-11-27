AB'den İsrail'e tepki: Bu meşru müdafaa değildir

İsrail, Filistin'de yasadışı yerleşim yerlerinin sayısını artırmak için yeni fon kararı aldı. AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Savaşın ortasında İsrail'in daha fazla yasa dışı yerleşim inşası için yeni fon ayıracağını öğrenerek dehşete düştüm. Bu, meşru müdafaa değildir." ifadeleriyle Tel Aviv'e tepki gösterdi.

AB'den İsrail'e tepki: Bu meşru müdafaa değildir

(AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile eş başkanlığını yaptığı Akdeniz için Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu'nun açılışında konuştu.

'in yasa dışı yerleşimleri artırmak için fon tahsis etme konusundaki yeni kararına değinen Borrell, bu durumu kınadı.

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Borrell, konuşmasının ardından X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Savaşın ortasında İsrail'in daha fazla yasa dışı yerleşim inşası için yeni fon ayıracağını öğrenerek dehşete düştüm. Bu, meşru müdafaa değildir. İsrail'i daha güvenli hale getirmeyecektir. Yerleşimler ciddi bir uluslararası insan hakları ihlalidir ve İsrail'in en büyük güvenlik sorumluluğudur."

FİLİSTİN DEVLETİ VURGUSU

Toplantıda yaptığı konuşmada da Borrell, " devleti olmadan İsrail için barış ve güvenlik söz konusu olmayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Borrell, İsrail'in de AiB'nin üyesi olduğunu anımsatarak, bugünkü toplantıya katılmamasından üzüntü duyduğunu kaydetti.

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