AB'den İsviçreli eski istihbaratçıya Rusya yaptırımı

15 Aralık’ta yayımlanan listede yer alan 70 yaşındaki Jacques Baud, İsviçre ordusunda albay rütbesiyle görev yapmış, daha sonra istihbarat ve terörle mücadele alanında stratejik analizler yürütmüş bir isim. AB Resmî Gazetesi’nde Baud’un, “Rusya yanlısı propagandanın sözcüsü gibi davrandığı ve komplo teorileri yaydığı” ifade edildi.

VALDAY BAĞLANTISI DİKKAT ÇEKTİ

Yeni yaptırımlar kapsamında toplam 12 kişi ve iki kuruluş hedef alındı. Yaptırım uygulanan isimler arasında, Rusya merkezli düşünce kuruluşu Valdai Kulübü ile bağlantılı beş uzman da bulunuyor. Valdai Kulübü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in her yıl konuşma yaptığı bir platform olarak biliniyor.

AB, söz konusu kişilerin Kremlin yanlısı ağlarla bağlantılı olduğunu, dezenformasyon, bilgi manipülasyonu ve siber faaliyetler yoluyla Rusya propagandasını yaydığını savunuyor.

İSVİÇRE YAPTIRIMLARA KATILACAK MI?

İsviçre, bugüne kadar Rusya’ya yönelik 2.600’den fazla kişi ve kurumu kapsayan AB yaptırımlarına büyük ölçüde uyum sağladı. Ancak Bern yönetimi, AB’nin “hibrit tehditler” olarak tanımladığı dezenformasyon, propaganda ve siber saldırılara yönelik yaptırım rejimini benimsemiş değil.

İsviçre Ekonomi Sekreterliği (SECO), Baud’un AB yaptırım listesinde yer aldığının farkında olduklarını ancak İsviçre’nin bu aşamada söz konusu yaptırımları devralmayı planlamadığını açıkladı.

NASIL DENETLENECEK?

Baud, Rus devlet televizyonları ve radyolarında sık sık “Ukrayna uzmanı” olarak yer alıyor. Ayrıca ABD ve Avrupa merkezli video podcast’lerde, NATO ve Batı politikalarını eleştiren, Rusya yanlısı söylemleriyle tanınıyor.

Son açıklamalarında Baud, “Beyaz Saray’ın Ukrayna’yı umursamadığını” ve savaşın “Rusya’nın şartlarıyla sona ereceğini” öne sürdü. Baud ayrıca, Moskova’nın, Ukrayna’yı “askerden arındırma” hedefini gerçekleştireceğini savundu.