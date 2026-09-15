AB’den kapsamlı çocuk düzenlemesi: Sosyal medya ve yapay zekaya yaş sınırı

Reuters’ın gördüğü Avrupa Komisyonu belgesine göre, hazırlanan düzenleme kapsamında 15 yaşından küçüklerin dijital platformlara erişimine kapsamlı kısıtlamalar getirilmesi planlanıyor.

Düzenleme Facebook, Instagram, TikTok ve YouTube gibi sosyal medya ve video platformlarının yanı sıra ChatGPT benzeri yapay zeka sohbet robotlarını ve çevrimiçi oyun platformlarını da kapsayacak.

Plan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB’nin teknolojiden sorumlu yetkilisi Henna Virkkunen’in perşembe günü açıklaması beklenen AB Çocuk Yasası'nın (EU Kids Act) bir parçası olacak.

Von der Leyen’in çarşamba günü yapacağı Birliğin Durumu konuşmasında da düzenlemeye ilişkin bazı ayrıntıları duyurabileceği belirtiliyor.

''TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN ÇOCUKLARA ERİŞİMİ SINIRLANMALI''

Komisyon belgesinde, çocukların dijital hizmetlerin sunduğu imkanlardan yararlanabilmesi gerektiği ancak aynı zamanda istismar ve sömürüden korunmalarının zorunlu olduğu vurgulandı.

Belgede, “Birliğin yaklaşımı, çocukların dijital hizmetlerin büyük potansiyelinden yararlanmasına olanak tanırken onları istismar ve sömürüden korumalı. Teknoloji şirketlerinin çocuklarımıza erişimi sınırlandırılmalı, çocukların teknoloji şirketlerine erişimi değil.” ifadelerine yer verildi.

Taslağa göre çocukların çeşitli dijital hizmetlere erişimi yaşlarına göre kademeli biçimde düzenlenecek. Şirketlere getirilecek yükümlülükler de hizmetin türüne ve çocuğun yaşına göre değişecek.

15 YAŞINDAN İTİBAREN KENDİ HESAPLARINI AÇABİLECEKLER

Taslağa göre 15 yaş ve üzerindeki çocuklar kendi hesaplarını açabilecek.

13 ve 14 yaşındaki çocuklar ise sosyal medya ve video paylaşım platformlarında ancak ebeveynlerinin oluşturacağı başlangıç hesaplarını kullanabilecek. Bu hesaplarda iletişim kurulabilecek kişi sayısı sınırlı olacak ve sıkı süre kısıtlamaları uygulanacak.

3 ila 12 yaş arasındaki çocuklara yönelik hesaplar tamamen ebeveynlerin kontrolünde olacak. Bu yaş grubunun yalnızca sıkı güvenlik standartlarını karşılayan, çocuklara uygun hizmetlere erişebilmesi öngörülüyor.

3 yaşından küçük çocukların ise bu hizmetlere erişimine izin verilmeyecek.

Taslağın ayrıntılarının resmi açıklamaya kadar değişebileceği belirtiliyor.

YAŞ DOĞRULAMA ZORUNLULUĞU

Düzenleme kapsamında sosyal medya ve video paylaşım platformlarının, yeni hesap açılırken kullanıcının yaşını doğrulaması gerekecek.

Çevrimiçi oyun platformları ise çocukların oyun indirmesine izin vermeden önce yaş doğrulaması yapmakla yükümlü olacak.

Şirketlerin ayrıca çocuklarda bağımlılık yaratabilecek tasarımlardan ve zararlı içerikleri öne çıkaran algoritmik akışlardan kaçınması istenecek.

Platformların çocukların zararlı içerikleri kolayca bildirebilmesini sağlayan araçlar geliştirmesi ve etkili ebeveyn kontrol sistemleri sunması da zorunlu hale getirilecek.