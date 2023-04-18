AB'den Kosova ile vize serbestisi kararı

KOSOVA POTANSİYEL ADAY ÜLKE İLAN EDİLDİ

Vize muafiyeti, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sisteminin (ETIAS) operasyonel olduğu tarihte veya 1 Ocak 2024'te uygulamaya girecek. ETIAS, 2024'ten önce yürürlüğe girerse bu tarih dikkate alınacak.



Kosova, diğer Batı Balkan ülkeleriyle birlikte 2003’te Yunanistan'ın Selanik şehrinde düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde "potansiyel aday" ülke ilan edilmişti.



Ülkenin 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı olarak ilan ettiği bağımsızlığı, halihazırda Yunanistan, Romanya, Slovakya, İspanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olmak üzere 5 AB ülkesi tarafından tanınmıyor.



Kosova, Aralık 2022'de AB'ye resmi üyelik başvurusu yapmıştı.