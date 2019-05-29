Görev süresi ekim sonunda bitecek olan mevcut AB Komisyonu'nun, 2019 Genişleme Paketi kapsamında Batı Balkan ülkelerine ilişkin raporlar ele alındı.



Avrupa Parlamentosu Dışilişkiler Komitesinde, AB'ye üyelik sürecindeki Batı Balkan ülkelerinin durumunu değerlendiren Hahn, bölge ülkelerinin üyelik sürecinde olumlu gelişmeler kaydettiğini söyledi.



Hahn, Batı Balkan ülkelerinin gelecekte uzlaşma ve komşuluk ilişkilerini geliştirme noktasında daha fazla çalışması gerektiğini belirterek, bölge ülkelerinde özellikle işsizlik, düşük doğum oranları ve göç gibi konularda önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi.



"KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ BAŞLATILSIN"



Bölge ülkelerinden Arnavutluk'un yargı ve adalet reformları konusunda önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini, Kuzey Makedonya'nın da komşusu Yunanistan ile arasındaki isim meselesinin çözümü noktasında tarihi bir anlaşmaya imza attığını aktaran Hahn, "Bu bağlamda, iki ülkeyle de katılım müzakereleri sürecinin bir an önce başlatılmasını öneriyorum" dedi.



Hahn, AB'ye üyelik yolunda hızla ilerleyen Sırbistan ve Karadağ'ın da hukukun üstünlüğü alanında gelişme kaydetmesi gerektiğini ifade ederek, "Belgrad ile Priştine arasındaki diyalog süreci de sürdürülmeli ve istikrarlı bir ortam oluşmasına katkı sağlanmalı. Sırbistan ve Kosova, provokasyonları görmezden gelmeli. Ayrıca Kosova, Bosna Hersek ve Sırbistan menşeli ürünlere uyguladığı yüzde 100 gümrük vergisini iptal etmeli" değerlendirmesinde bulundu.



"Aday ülke" statüsü almayı bekleyen Bosna Hersek'in birçok alanda reform uygulaması gerektiğine dikkati çeken Hahn, geçen yıl ekimde yapılan genel seçimden beri hala hükümetin kurulamadığı Bosna Hersek'in, ilk adım olarak hükümeti kurması gerektiğini sözlerine ekledi.