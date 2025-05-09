AB'den Lviv'de toplantı: “Rusya, savaşı kaybedeceğini hissetmeli”

Rusya 9 Mayıs "Zafer Günü"nü askeri geçit töreniyle kutlarken, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB ülkelerinin dışişleri bakanları, 9 Mayıs "Avrupa Günü"nde Ukrayna'nın Lviv kentinde.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı açıklamada, Kallas ve bakanların Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında Lviv'e geldiğini belirtti.



Avrupa'dan bu geniş heyetin Lviv'e gelmesinin, Ukrayna'nın Avrupa'nın özgürlüğü ve değerlerini savunmadaki kilit rolünü gösterdiğini kaydeden Sybiha, "Bu, tarihi bir zamanda tarihi bir buluşmadır" değerlendirmesinde bulundu.



Bugün Lviv'de iki toplantının yapılacağını aktaran Sybiha, "Önümüzde iki önemli konu var; AB Dışişleri Bakanları toplantısı ve Ukrayna'ya Karşı Saldırı Suçları Özel Mahkemesi Ana Grubu (toplantısı)" ifadesini kullandı.



BAŞBAKAN: YAPTIRIM PAKETİNİN ONAYLANMASINI BEKLİYORUZ



Telegram hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan Ukrayna Başbakanı Deniş Şmigal de ülkesine gelen Kallas ile bir araya geldiğini bildirdi. Şmigal, Kallas ile gerçekleştirdiği ikili görüşme sırasında Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında cephedeki durumu ele aldıklarını ifade etti.



AB'nin Ukrayna'ya destek vermek amacıyla 1 milyar euroluk destek fonu ayırma girişiminden dolayı Kallas'a teşekkür ettiğini belirten Şmigal, AB'nin Rusya'ya yönelik 17’nci yaptırım paketinin kısa süre içerisinde onaylanmasını beklediklerini kaydetti.



ZELENSKİ: RUSYA’YA BASKIYI ARTIRMA İSTEĞİYLE GELDİNİZ



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Lviv kentinde düzenlenen AB Ülkeleri Dışişleri Bakanları ve "Ukrayna'ya Karşı Saldırı Suçları Özel Mahkemesi Ana Grubu" toplantısına video konferans yoluyla hitap etti.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada Zelenski, 40 ülkeden yetkililerin ve bakanların ülkesine geldiklerini söyledi.



Zelenski, 9 Mayıs Avrupa Günü ve İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın mağlup edilmesinin 80'inci yılının kutlandığı dönemde yabancı heyetlerin Ukrayna'ya geldiğini belirterek, "Güçlü bir kararlılıkla, halkımıza gerçek bir destekle ve gerçek bir barış uğruna Rusya'ya baskıyı artırma isteğiyle geldiniz" dedi.



“RUSYA, ARTAN GÜCÜMÜZÜ HİSSETMELİ”



Avrupa'nın Ukrayna'ya destek vermek amacıyla 4 milyar euroluk yeni destek paketinin açıklanması için hazırlık yaptığına dair bilgiye sahip olduğunu söyleyen Zelenski, AB ülkelerine teşekkür etti.



Rusya'nın savaşı kaybedeceğini hissetmesi gerektiğini ifade eden Zelenski, "Rusya'nın bizim ortak ve en önemlisi giderek artan gücümüzü hissetmesi gerekiyor" diye konuştu.



Zelenski, Rusya'nın savaşla ilgili sorumluğu üstüne alması gerektiğini savunarak, "Çünkü bir savaş bile cezasız kalırsa yeni savaşlar başlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.



Lviv'deki toplantıya Avrupa'nın dışında diğer ülkelerin temsilcilerinin de katıldığını dile getiren Zelenski, bu ülkelere Rusya'ya karşı mahkeme kurulması çağrısında bulundu.



“RUSYA, TIPKI NAZİLER GİBİ SALDIRGANLIĞININ HESABINI VERMELİ”



Zelenskiy, sözlerini şöyle tamamladı:



"Sizi bu karara siyasi destek vermeye çağırıyorum. Rusya, tıpkı Naziler gibi, saldırganlığının hesabını vermeli. Saldırganlık suçu için sert bir mahkemenin kurulması, potansiyel saldırganların iki kere düşünmesini sağlayabilir ve sağlamalıdır. Rusya, bu savaşın hesabını verecek. Özellikle Avrupa Konseyi’nin çabalarını belirtmek istiyorum, işte gerçek liderlik budur.



Bu mahkemenin etkili bir araç haline gelmesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin çalışmalarını güçlendirmesi için çalışan herkese teşekkür ederiz."

