AB'den Macaristan'a "Rusya" boykotu

Avrupa Birliği (AB), Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle Macaristan'ın önümüzdeki ay yapılacak gayriresmi dışişleri ve savunma bakanları toplantısına ev sahipliği yapma hakkını elinden aldı. Toplantılar Brüksel'de gerçekleştirilecek.

AB'den Macaristan'a "Rusya" boykotu

Başbakanı Viktor Orban'ın "barış misyonu" adıyla Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaretin yankıları sürüyor.

(AB), Orban'ın ziyaretine tepki olarak 28-30 Ağustos'ta 'da yapılması planlanan gayriresmi dışişleri ve savunma bakanları toplantısını Brüksel'e aldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, Macaristan'ın eylemlerinin sonuçları olması gerektiğini belirterek, "Sembolik bile olsa bir işaret göndermeliyiz" ifadelerini kullandı.

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26 ÜLKEDEN ORTAK KARAR

Borrell toplantıların 'dan Brüksel'e alınması kararına 26 üye ülkeden 25'inin destek verdiğini söyleyerek, "Bir sonraki dışişleri ve savunma bakanları toplantılarının Brüksel'de yapılmasını istemenin uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.

27 üyeli AB'de 26 ülkeden yalnızca Slovakya, 'ı destekledi.

Önümüzdeki ay gerçekleştirilecek toplantılara 1 Temmuz'da "AB dönem başkanlığını" devralan Macaristan'ın ev sahipliği yapması gerekiyordu.

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ORBAN'IN TEPKİ ÇEKEN "BARIŞ MİSYONU"

Başbakanı Orban, ülkesinin 1 Temmuz itibarıyla AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralmasının ardından Ukrayna için bir barış misyonu başlatmış, 2 Temmuz'da Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 5 Temmuz'da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Temmuz'da da Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelmişti.

AB liderleri, Orban'ın Moskova ziyareti için Brüksel'den yetki almadığını ve AB'yi temsil etmediğini açıklamıştı.

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