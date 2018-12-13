Coreper'da bir araya gelen AB büyükelçileri, patlayıcı yapımında kullanılan maddelerin AB çapında bulundurulması ve kullanılmasıyla ilgili daha katı kurallar üzerinde anlaştılar.



Yeni kurallara göre, patlayıcı madde yapımında kullanılabilecek maddelere erişim kısıtlanacak ve tedarik zincirindeki şüpheli işlemleri uygun şekilde rapor edilerek söz konusu maddelerin amaçları dışında kullanılmaları engellenecek.



Önerilen tasarı, patlayıcı madde yapımında kullanılan maddelerle ilgili iki kategori oluşturarak;



-‘kısıtlı’, bu kategorideki maddelere erişim kısıtlanacak, halkın belli bir miktardan fazla edinmesinin engellenmesi,



- ‘düzenlenmiş’, bu kategorideki maddelerle ilgili şüpheli işlemlerin, çevrimiçi satıcılar dahil olmak üzere, rapor edilerek yetkililerin bilgilendirilmesi öngörüyor.



Düzenlemeye göre, üye devletler söz konusu maddeler için, halkın erişimi adına, satış ve bulundurulması ile ilgili olarak lisanslama uygulamaları yapabilecekler.



Üye devletler ayrıca düzenlemeye dahil olmayan maddeler için de kısıtlama ve lisanslama uygulamaları gerçekleştirebilecekler.



Düzenleme ayrıca, patlayıcı yapımında kullanılabilecek maddelerin üretimi ve satışı ile ulusal denetleme kurumları hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girdikten iki yıl sonra geçerli olacağı açıklandı.