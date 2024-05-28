AB'den Refah sınırında yardım misyonuna yeşil ışık

Avrupa Birliği'nin (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell birliğin dün Refah kentinde AB'nin bir sivil misyonunu yeniden faaliyete geçirmek üzere prensipte anlaştığını ancak ilerlenebilmesi için tüm taraflarla mutabakat sağlanması gerektiğini söyledi.

AB'den Refah sınırında yardım misyonuna yeşil ışık

Avrupa Birliği (AB), 2007 yılından bu yana faaliyet göstermeyen Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu'nu (EUBAM) yeniden faaliyete geçirmeyi düşünüyor.

AB dışişleri bakanlarının bir araya geldiği aylık toplantının ardından gazetecilere konuşan Borrell "Refah'taki misyonumuz EUBAM'ı yeniden faaliyete geçirmem için bana siyasi yeşil ışığı yaktılar. Bu, insanların 'ye giriş ve çıkış yapmalarını destekleme konusunda faydalı olabilir" dedi.

Bu adım için Filistin yönetimi, Mısırlılar ve tabii ki ve İsrailli yetkililerin mutabık kalması gerekiyor.

Borrell konuşmasının devamında, "Bu adımı tek başımıza atmayacağız. Sınırda güvenliği dışarıdan sağlayan taraf olmayacağız, biz bir güvenlik şirketi değiliz" dedi.

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NETANYAHU'YA TEPKİ GÖSTERDİ

Bazı önemli Arap bakanların da katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada ise Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) haksız şekilde yahudi karşıtlığı ile suçlayarak bu durumu kendi siyasi amaçları doğrultusunda kullandığını söyledi.

Borrell, ICC Başsavcısı Karim Han'ın kendisine ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a yönelik tutuklama emri çıkarılması talebini "yeni yahudi karşıtlığının" kanıtı olarak nitelendirmesi üzerine Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Netanyahu'nun yorumunu gözdağı vermek şeklinde nitelendiren Borrell "Netanyahu'nun hoşuna gitmeyen bir şey yapan" herkes için bu suçlamayı yaptığını söyledi.

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