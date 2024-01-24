AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

Avrupa Birliği'nin savaşın ikinci yıldönümü öncesinde Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulamaya hazırlandığı bildirildi.



Financial Times'ın haberinde AB'nin yaptırımlar ile Ukrayna'ya yönelik azalan Batı yardımını yeniden canlandırmayı amaçladığı belirtildi. Birlik, Rusya'ya daha fazla yaptırım uygularken, Ukrayna'ya mali destek sağlayacak.



Buna göre hazırlanan paket, Rusya'ya destek veren şirket ve bireylere 13'üncü yaptırım setini içerecek. Ukrayna'ya dört yıl boyunca 50 milyar euro tutarında yardım yapılmasına ilişkin ertelenen bir anlaşmayı kapsayacak. Yardımın bir bölümü anlaşmanın hemen ardından yapılacak.



Dondurulan Rus varlıklarından elde edilen kârın kullanılması da destek paketinin bir parçası olacak. AB yetkilileri, yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığından elde edilen kâra el konulması konusunda ilerleme kaydetmişti. Bu rakamın üçte ikisinden fazlası AB bünyesinde bulunurken, yılda yaklaşık 5 milyar dolar gelir hedefleniyor.

AB, Rus varlıkları için ilerleme kaydetti Haberi Görüntüle