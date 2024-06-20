AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya karşı, Rus sıvılaştırılmış doğal gazının (LNG) sevkiyatının yasaklanmasını da içeren 14. yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardı.

LNG kısıtlaması, blokun daha önce Moskova'nın en büyük gelir kaynaklarından ikisi olan kömür ve deniz yoluyla taşınan petrole uyguladığı gibi tam bir ithalat yasağını karşılamaya yetmiyor.



Bunun yerine, AB şirketlerinin Rus LNG'sini satın almalarına izin verilecek ancak aktarma olarak bilinen bir uygulamayla bunu diğer ülkelere yeniden ihraç etmeleri yasaklanacak.

DAHA SIKI ÖNLEMLER ÜZERİNDE ANLAŞILDI



Ek olarak, üye devletler, önceki 13 yaptırım paketinde açık bırakılan boşlukları kapatmak için daha sıkı önlemler üzerinde anlaştı.



Bu önlemlerin ayrıntıları henüz elde paylaşılmadı ancak Kremlin'in Rus deniz petrolüne yönelik G7 tavan fiyatını aşmak için kullandığı "gölge filoya" yönelik olduğuna inanılıyor.



Avrupa Birliği dönem başkanlığını 1 Temmuz'a kadar yürüten Belçika, X platformunda yaptığı açıklamada paketin "boşlukları kapatarak mevcut yaptırımların etkisini en üst düzeye çıkardığını" söyledi.

