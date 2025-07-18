AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi: 105 "gölge" gemi de listede

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya enerji sektörünü, petrol taşıdığı gölge filosunu ve bankalarını hedef alan 18'inci yaptırım paketine onay verdi.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB ülkelerinin Rusya'ya yönelik 18'inci yaptırım paketini onayladıklarını bildirdi.



Rusya'ya yönelik baskıyı artırmakta kararlı olduklarına dikkat çeken Kallas, "AB, Rusya'ya karşı bugüne kadarki en güçlü yaptırım paketlerinden birisini onayladı" ifadesini kullandı.

"GÖLGE FİLO"DAKİ 105 GEMİ LİSTEDE



Kallas, Kremlin'in askeri bütçesini daha da kısıtlayacaklarına işaret ederek, Rus gölge filosundaki 105 gemiyi listelediklerini belirtti.



Rus bankalarının finansmana erişimini de kısıtladıklarını bildiren Kallas, "Kuzey Akım boru hatları yasaklanacak. Rus petrol tavan fiyatı daha da düşürülecek" değerlendirmesinde bulundu.



Kallas, Rusya'nın askeri sanayisine daha fazla baskı uygulayacaklarını, yaptırımların çevresinden dolaşılması ile insansız hava araçlarında kullanılan teknoloji ihracatına karşı mücadeleyi güçlendireceklerini belirtti.

"YENİ DİNAMİK TAVAN FİYAT GETİRDİK"



AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Rusya'ya karşı 18'inci yaptırım paketimiz üzerindeki anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum" paylaşımında bulundu.



Rusya'nın bankacılık, enerji ve askeri-endüstriyel sektörlerini hedef aldıklarına işaret eden von der Leyen, Rus petrolüne yeni dinamik tavan fiyat getirdiklerini ifade etti.



Yeni yaptırımlar uyarınca, 22 Rus bankası, Rusya Yatırım Fonu ve bağlı kuruluşlarıyla işlem yapılması yasaklanacak.



Mevcut durumda kullanım dışı olan ancak Rusya'nın gelecekte yeniden faaliyete almayı planladığı Kuzey Akım boru hatlarının doğrudan veya dolaylı biçimde kullanımı da yasak kapsamına girecek.



AB'nin Rus ham petrolüne yönelik varil başına 60 dolarlık tavan fiyatında değişikliğe gidilecek. Petrol tavan fiyatı ortalama piyasa fiyatından yüzde 15 daha düşük kalacak dinamik bir mekanizma ile belirlenecek. Bu aşamada yeni petrol tavan fiyatı varil başında 47,6 dolara indirilecek.

RUSYA: ARTIK BAĞIŞIKLIK KAZANDIK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün basın mensuplarına verdiği brifingde AB'nin son yaptırım kararını değerlendirdi. Kararın "yasadışı" olduğunu söyleyen Peskov, yaptırımların ters tepeceğini savundu.

Kremlin Sözcüsü, "Etkisini azaltmak için yeni paketi kesinlikle analiz edeceğiz. Ancak her bir yeni paket onlara katılan ülkelerin bizzat kendileri üzerinde olumsuz bir etkiye sahip oluyor" dedi.

Peskov, AB'nin yaptırımlarına işaret ederek, "Artık bağışıklık kazanıp, uyum sağladık" dedi.



SLOVAKYA VETO EDİYORDU



AB'nin oy birliği gerektiren son yaptırım paketi Slovakya tarafından veto ediliyordu. Slovakya, AB Komisyonu'nun 2027 yılı sonuna kadar Rus fosil yakıtlarının tamamının kullanımdan kaldırılması planının olası sonuçlarına karşı güvenceler talep ediyordu.



AB, savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik 17 yaptırım paketini hayata geçirmişti. Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.



Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında bulunuyor.



AB'nin yaptırım listesinde 2 binden fazla kişi ve kurum bulunuyor.



RUS PETROLÜNE YAPTIRIMLAR



G7 ve AB ülkelerinin Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat kararları, 5 Aralık 2022'de uygulamaya girmişti.



Bu kapsamda, Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda G7 ve AB ülkelerindeki şirketler, bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor. Söz konusu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor.

