AB’den Rusya’ya yeni yaptırım paketi: Gaz yasağı öne çekiliyor

Avrupa Birliği (AB) liderleri, 1 Ekim’de Kopenhag’da yapılacak gayri resmi Avrupa Konseyi toplantısında savunma hazırlıkları ve Ukrayna’ya destek konularını ele alacak.

Avrupa Konseyi Başkanı António Costa’nın gönderdiği davet mektubunda, toplantının “Avrupa’nın ortak savunma kapasitesini güçlendirmek ve Ukrayna’ya verilen desteği pekiştirmek” amacıyla düzenlendiği vurgulandı.



Costa, özellikle Rusya’nın Polonya ve Romanya hava sahasında son dönemde gerçekleştirdiği ihlallere dikkat çekerek, liderlerin 2030 savunma hedeflerine nasıl ulaşılabileceğini tartışacağını belirtti. Ayrıca Ukrayna’nın AB’ye katılım süreci dahil olmak üzere, Kiev’e verilecek desteğin farklı boyutlarının da masaya yatırılması bekleniyor.



Toplantı çağrısı, Costa’nın son haftalarda 23 AB başkentini kapsayan ziyaret turunun ardından geldi. Konsey sözcüsü, “Bakış açıları farklı olabilir ancak tüm liderler, daha stratejik, daha hızlı ve kendi kendine yetebilen bir Avrupa inşa etme konusunda hemfikir” dedi.



Ekim ayı sonunda Brüksel’de bir başka Avrupa Konseyi toplantısı daha düzenlenecek.



MI16 ŞEFİ: "PUTİN BARIŞ İSTEMİYOR"

Öte yandan, İngiltere dış istihbarat servisi MI6’in görevden ayrılan şefi Richard Moore, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın teslim olmasından başka bir barış seçeneğine ilgi göstermediğini söyledi. Reuters’a konuşan Moore, “Putin, dünyayı Rusya’nın zaferinin kaçınılmaz olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Ama bu bir yalan. Halkına, dünyaya ve belki de kendine bile yalan söylüyor” ifadelerini kullandı.



Moore, Putin’in Ukrayna savaşında “kaldıramayacağı kadar büyük bir lokma ısırdığını” ve Ukraynalıları hafife aldığını belirtti.



AB'DEN YENİ YAPTIRIM PAKETİ

Avrupa Komisyonu, Moskova’ya yönelik 19. yaptırım paketi kapsamında Rusya’dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatını 1 Ocak 2027 itibarıyla yasaklamayı teklif etmeye hazırlanıyor. Bu tarih, daha önce planlanan takvimden bir yıl önceye çekilmiş oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre komisyon sözcüsü Paula Pinho, yeni yaptırım paketinin kabul edildiğini doğruladı. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın ilerleyen saatlerde konuyla ilgili detayları açıklaması bekleniyor.

AB Enerji Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen ise halihazırda sekiz üye ülkenin Rusya’dan boru hattı veya LNG yoluyla gaz ithal ettiğini açıkladı. Bu ülkeler arasında Belçika, Fransa, Yunanistan, Macaristan, Hollanda, Portekiz, Slovakya ve İspanya bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise uzun süredir AB ve NATO ülkelerine Rus enerji ithalatını tamamen durdurmaları için baskı yapıyor.