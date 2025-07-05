AB’den savaş riskine karşı hazırlık: Kritik mineraller stoklanacak

Avrupa Birliği’nin (AB) olası bir saldırıya karşı “savunmasızlığı” konusundaki endişeler sürerken, Brüksel, acil durum kritik mineral ve kablo tamir kiti stokları oluşturacağını bildirdi.



The Financial Times (FT) gazetesinin ulaştığı, Avrupa Komisyonu’nun stok stratejisini ortaya koyan taslak metinde, "AB, çatışma, iklim değişikliğinin artan etkileri, çevresel bozulma, hibrit ve siber tehditler de dahil olmak üzere artan jeopolitik gerilimlerin olduğu, gittikçe karmaşıklaşan ve kötüleşen bir risk manzarasıyla karşı karşıya” denildi.



Komisyon, AB’ye üye ülkelerin gıda, ilaç ve hatta nükleer yakıt için yedek tedarik konusunda işbirliği yapması gerektiğini ifade etti. Kurumun hazırladığı metinde kablo tamir modülleri ile nadir toprak elementleri ve kalıcı mıknatısların AB düzeyinde stoğunun oluşturulması için çalışmaların hızlandırılacağı ifade edildi.



Kablo tamir modülleri “enerji ya da optik kablolarda yaşanan aksaklıkların hızla giderilmesi” amacını taşırken, kritik minerallerin ise "enerji ve savunma sistemleri için hayati öneme sahip olduğu" ifade edildi.



“HACKERLAR, SİBER SUÇLULAR, DEVLET DESTEKLİ GRUPLAR…”



FT’nin değerlendirmesine göre, bu son strateji, aynı zamanda AB’nin güvenliğini ve direncini artırma yönündeki hamlelerinin bir parçası.



Avrupa Komisyonu, son stratejisini aktardığı belgede, yüksek risk ortamının “hacker-aktivistlerin, siber suçluların ve devlet destekli grupların artan faaliyetleri tarafından yönlendirildiği” iddia edildi.



Avrupa Birliği, mart ayında da hanelere bir kriz durumunda en az 72 saat yetecek kadar temel ihtiyaç stoklama tavsiyesinde bulunmuştu.



Komisyon, şimdi ise AB ülkeleri arasındaki koordinasyonu geliştirmek için bir “stoklama ağı” oluşturacak.



Öte yandan, belgede ayrıca "hızlı değişen risk manzarası karşısında kriz hazırlığı için hangi temel malzemelerin gerekli olduğuna dair sınırlı bir ortak anlayış olduğu” ifade edildi.

