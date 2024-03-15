AB'den savunmaya 500 milyon euro destek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, mühimmat üretim kapasitesini artırmak için Avrupalı şirketlere 500 milyon euroluk finansman sağlayacağını duyurdu.



AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Mühimmat Üretimini Destekleme Yasası (ASAP) kapsamında Avrupa savunma sanayisine 500 milyon euro verileceği bildirildi.



Açıklamada "Bu, Avrupa savunma sanayisinin mühimmat üretim kapasitesini 2025 yılı sonuna kadar yılda 2 milyon mermiye çıkarmasına olanak tanıyacak." denildi.



AB'nin Ukrayna'ya sürdürülebilir mühimmat desteği sağlama çabası

AB Komisyonu, Mayıs 2023'te Ukrayna'ya mühimmat tedarikini artırmak ve hızlandırmak için ASAP teklifini sunmuştu.



Bu kapsamda belirlenen "Mart 2024'e kadar Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi sağlama" hedefi tutturulamamıştı.