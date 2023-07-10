AB'den sosyal medya platformlarına tehdit gibi uyarı: Yaptırım uygularız

Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan şiddet olayları sonrası Avrupa Birliği'nden (AB) sosyal medya platformlarına yönelik dikkat çeken bir adım geldi.



AB Komisyonunun İç Pazar ve Sanayiden Sorumlu Üyesi Thierry Breton, konuk olduğu Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'da, Fransa'da olayların sorumlusu olarak sosyal medya platformlarını hedef aldı.

Breton, "Sosyal medya platformlarına Fransa'daki olaylarla ilgili yeterince bir şey yapmadı, daha fazla yapmaları gerekecek." ifadesini kullandı.

25 Ağustos'tan itibaren sosyal medya platformlarının AB'nin Dijital Hizmetler Yasası'na (DSA) tabi olacağını anımsatan Breton, bu tarihten itibaren bu platformlara nefrete, itaatsizliğe, birisini öldürmeye veya araçları ateşe vermeye çağıran içerikleri anında kaldırma zorunluluğu getirileceğini ifade etti.



Breton, bu içerikleri kaldırmayan platformların cezalar alacağını vurgulayarak bu cezaların mali yaptırım veya AB topraklarında faaliyetlerini sona erdirme gibi adımları kapsayacağını söyledi.

