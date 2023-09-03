AB'den sosyal medya şirketlerine: "Rusya'nın dezenformasyon kampanyaları durdurulamadı"

AB, sosyal medya şirketlerinin Ukrayna'nın işgalinden bu yana Rusya'nın büyük ölçekli dezenformasyon kampanyalarını durdurmakta başarısız olduğunu söyledi.

2023 YILINDA DAHA DA ARTIŞ GÖSTERDİ



AB Komisyonu'nun raporunda, Kremlin destekli hesapların erişim ve etkisinin 2023 yılında daha da arttığı belirtildi.



Raporda, Elon Musk'ın şirketi satın almasından bu yana eski adı Twitter olan X'te Rus dezenformasyonunun arttığı belirtildi.



Kremlin destekli dezenformasyonla başa çıkma girişimlerinin incelendiği ve artışın özellikle Twitter'ın güvenlik standartlarının ortadan kaldırılmasından kaynaklandığı öne sürüldü.



Daha önce de Kremlin'in resmi sosyal medya hesaplarına ait hesapların Ukrayna'daki savaşla ilgili yanlış bilgiler yaydığı belirtilmişti.

TELEGRAM'DA ÜÇ KAT ARTIŞ



Mutlak sayılara bakıldığında, Kremlin yanlısı hesaplar Meta'nın platformlarında en büyük kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Bu arada, Kremlin destekli hesapların kitle büyüklüğü Telegram'da üç kattan fazla arttı.

DİJİTAL HİZMETLER YASASI ÇIKARILDI



Geçtiğimiz ayın başlarında dünyanın en büyük çevrimiçi platformları için AB'nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında daha sert kurallar getirildi.



Tüm büyük sosyal medya şirketleri, DSA'nın aylık en az 45 milyon aktif kullanıcısı olan "çok büyük" platformlardan dezenformasyon ve nefret söylemi de dahil olmak üzere içeriğin denetlenmesine yönelik daha agresif bir yaklaşım talep eden daha katı kurallara uymak zorundadır.



Çalışma, DSA'nın geçen aydan önce faaliyete geçmiş olması halinde, sosyal medya şirketlerinin yasal görevlerini ihlal etmiş olacakları ve bunun da olası para cezalarıyla sonuçlanacağı sonucuna vardı.

KREMLIN'E BAĞLI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA ETKİLEŞİM ARTIŞI



Araştırmaya göre, 2022 yılı boyunca, Kremlin'e bağlı sosyal medya hesaplarının izleyici kitlesi ve erişimi tüm Avrupa'da önemli ölçüde arttı.



Elon Musk "Sırf başkaları yapıyor diye sansür uygulamak zayıf bir harekettir. Onlarınki özgür değilken bizim basınımızın özgür olmasına izin vermek güçlülüğün göstergesidir," diye tweet atmıştı.



Twitter geçen yıl Nisan ayında hesapları sınırlandırdı. Bu da hesapların artık zaman akışlarında, bildirimlerde veya sitenin başka yerlerinde önerilmeyeceği anlamına geliyor. Bu uygulama daha önceki bir yönetim ekibi tarafından gerçekleştirilmişti.



Ancak şirket Kremlin tarafından yönetilen pek çok profili yasaklamakta direnmiş, bu durum o dönemde eski Başkan Donald Trump siteden yasaklanırken Vladimir Putin'in yasaklanmamasının eleştirilmesine yol açmıştı.