AB'den Srebrenitsa açıklaması: "Avrupa'nın en karanlık anlarından"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yılı dolayısıyla ortak yazılı açıklama yaptı.



Srebrenitsa'da sistematik şekilde öldürülen 8 bin 300'den fazla erkek ve erkek çocuğunun anıldığı açıklamada, "29 yıl önce yaşanan soykırım, modern Avrupa tarihinin en karanlık anlarından biridir." ifadesi kullanıldı.



Bölge liderlerinin "ayrıştırıcı söylemleri reddetmeye ve hakikat, adalet, güven ve diyalogla hareket etmeye" çağrıldığı açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:



"Geçmişin yaralarının sarılması için tarihi gerçeklerin kabul edilmesi ve öğretilmesi, kurbanların onurlandırılması ve hatırlanması, halen kayıp olanların kimliklerinin tespit edilmesi ve tüm faillerin adalet önüne çıkarılması gerekmektedir. Bu, soykırıma neden olan nefretin kökleriyle yüzleşmenin anahtarıdır. Uzlaşmaya giden köprüleri birlikte inşa etmeliyiz. Soykırımı inkar edenlere, tarihi yeniden yazmaya çalışanlara ve savaş suçlularını yüceltenlere aramızda yer yoktur."



Açıklamada, AB Konseyinin Bosna Hersek ile martta katılım müzakerelerini başlatma kararı aldığı hatırlatılarak, "Bu, Bosna Hersek halkı için demokrasi, refah, güvenliği artıracak ve ülkeyi AB üyeliğine yaklaştıracak reformlarda ilerleme kaydedilmesi için önemli bir fırsattır" ifadesi kullanıldı.

