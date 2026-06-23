AB'den Taliban'a 24 saatlik vize

Taliban'dan bir heyetin, Afganistan'a geri gönderilecek sığınmacılar konusunu görüşmek üzere bugün Brüksel'e gitmesi bekleniyor. Belçika makamları, Avrupa Birliği 'nin daveti üzerine gelecek beş Taliban yetkilisine bir günlük vize verildiğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu'nun, düzensiz göçle mücadele ve sınır dışı süreçlerini hızlandırma planları kapsamında Taliban temsilcilerini görüşmelere davet ettiği belirtildi. Ancak AB, Taliban yönetimini resmen tanımadığını vurguluyor.

BEŞ TALİBAN YETKİLİSİNE ÖZEL VİZE

Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Avrupa kurumlarına ev sahipliği yapan ülke sıfatıyla yapılan başvuruların güvenlik incelemesinin ardından pazartesi günü onaylandığını söyledi.

Verilen vizelerin yalnızca Belçika'da geçerli olduğu, Schengen bölgesinin geri kalanında seyahat hakkı tanımadığı ve sadece bir gün süreyle kullanılabileceği belirtildi.

Güvenlik gerekçesiyle heyetin ülkeye giriş tarihi açıklanmazken, çok sayıda kaynak ve Afgan medyası görüşmelerin salı günü yapılacağını aktardı.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİNDAN TEPKİ

Brüksel ve üye ülkeler, Taliban yetkililerini ağırlamanın Afganistan'daki yönetimi tanımak anlamına gelmediğini savunuyor. Ancak insan hakları kuruluşları bu yaklaşımın AB'nin savunduğu ilkelerle çeliştiğini belirtiyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Fereshta Abbasi, "AB ülkeleri bir yandan Taliban'ın ihlallerini kınayıp hesap verebilirlik çağrısı yaparken, diğer yandan Afganları zorla geri göndermek için Taliban ile iş birliği yaparak kendi güvenilirliklerini zedeliyor." dedi.

GÖÇ BASKISI AB POLİTİKASINI SERTLEŞTİRİYOR

Taliban'ın 2021'de yeniden iktidara gelmesinin ardından Avrupa ülkeleri Kabil'deki büyükelçiliklerini kapatmıştı.

Taliban yönetimi kadınlara ve kız çocuklarına yönelik ağır kısıtlamaları nedeniyle uluslararası toplumun eleştirilerinin hedefinde bulunuyor. Kadınların kamusal alandaki varlığı ciddi şekilde sınırlandırılırken, kız çocuklarının eğitimi büyük ölçüde 12 yaşından sonra sona eriyor.

AB'nin Göçten Sorumlu Komiseri Magnus Brunner ise bu ay yaptığı açıklamada, Afganistan'a geri gönderilecek düzensiz göçmenler konusunda Taliban yönetimiyle görüşmekten başka seçenek bulunmadığını savundu.

GERİ GÖNDERME PLANI TARTIŞILIYOR

AB verilerine göre, 2013-2024 yılları arasında Avrupa Birliği ülkelerine Afgan vatandaşları tarafından yaklaşık 1 milyon iltica başvurusu yapıldı. Bu başvuruların yaklaşık yarısı kabul edildi.

Geçen yıl AB'nin 27 üyesinden yaklaşık 20'si, özellikle suç kaydı bulunan veya güvenlik riski oluşturduğu değerlendirilen Afganların ülkelerine geri gönderilmesini desteklediklerini bildirmişti.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Markus Lammert, üye ülkelerin önceliğinin "ciddi suç işlemiş veya güvenlik tehdidi oluşturan kişiler" olduğunu söyledi.

İnsan hakları örgütleri ise milyonlarca insanın açlık ve ekonomik sıkıntıyla mücadele ettiği Afganistan'a zorla geri gönderme uygulamalarının hem hukuki hem de etik açıdan sorunlu olduğunu savunuyor.