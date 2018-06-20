AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP), sığınmacı ve göçmenlerin parmak izi, vesikalık fotoğrafları ve alfanümerik bilgilerinin (isim, vatandaşlık numarası ya da pasaport numarası) arşivlenmesi konusunda anlaşmaya vardı.



Anlaşmada kişisel bilgileri depolanacak reşit olmayan kişilerin yaş sınırı 14'ten 6'ya indiriliyor. Ayrıca, çocukların parmak izinin alınması ya da vesikalık fotoğraflarının çekilmesi için "orantılı zorlama" kullanılabileceği belirtildi.



Bu arada Europol, terör suçlarını ve diğer ciddi suçları tespit etmek ve önlemek için bu veritabanı daha etkin bir şekilde sorgulayabilecek.



"AB'NİN ÇİFTE STANDARDI"



Bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ise göçmen ve sığınmacılardan kimlik bilgilerinin alınmasını "AB'nin çifte standardı" olarak yorumluyor.



Avrupa Adalet Divanı, geçen yıl aldığı kararla Kanada'nın AB'den gelen ziyaretçilerin kişisel bilgilerini depolayamayacağına hükmetmişti.



Kararda, AB'den gelen ziyaretçi Kanada'yı terk eder etmez kişisel ve biyometrik verilerinin silinmesi gerektiği belirtilmişti.



Kabul edilen metnin, AP Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesinden geçtikten sonra AB Konseyinde onaylanması gerekiyor.



SIĞINMACILAR İÇİN MİNİ ZİRVE



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker 28-29 Haziran'da Brüksel'de üye ülkelerin liderlerini bir araya getirecek zirve öncesinde pazar günü sığınmacı konusunu görüşmek için "mini zirve" düzenleyeceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, "Gelecek hafta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde pazar günü Brüksel'de göç ve sığınmacı konusuna çözüm bulmak isteyen liderlerle gayriresmi bir çalışma toplantısı düzenliyorum" açıklamasında bulundu.



AB Komisyonu Başkanı Juncker toplantıya hangi üye ülkelerin katılacağına dair bilgi vermedi.



Juncker mesajında, Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov, Malta Başbakanı Joseph Muscat, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ve İspanya hükümetinin resmi sosyal medya hesaplarını etiketledi.

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