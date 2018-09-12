Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerde yaz ve kış aylarında saat değişikliği yapılmasına son verilmesine yönelik düzenleme teklifinde bulundu.



AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, birliğin durumu konuşmasında, mevcut yaz ve kış saati uygulamasının değiştirilmesine yönelik düzenleme teklifini açıkladı.



Buna göre, AB üyesi ülkeler 2019 yılından itibaren mevsimsel saat uygulamasını bırakacak ve tek bir saate geçecek. Üye ülkeler, Nisan 2019'a kadar yaz veya kış saati arasında kalıcı bir tercihte bulunacak.



Yaz saatini tercih edenler için son zorunlu değişiklik 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Kalıcı olarak kış saatine geçecek ülkeler ise son saat değişimini 27 Ekim 2019'da yapacak.



Düzenlemenin yasalaşması için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosunun resmi onayı gerekiyor.



AB'nin 28 üye ülkesinde 1981'de yapılan bir düzenlemeyle her yılın mart ayının son pazar günü saatler bir saat ileri alınırken, ekim ayının son pazar günü de bir saat geriye alınıyor.



Avrupa Parlamentosu, geçtiğimiz aylarda AB genelinde yaz saati uygulamasına son verilmesini öngören bir kararı kabul etmişti.



AB Komisyonu, yaz saati uygulaması hakkında görüş almak için 4 Temmuz-16 Ağustos tarihlerinde yaptığı ankete 4,6 milyon kişi katılmıştı. Ankette, vatandaşların yüzde 84'ü yazın ve kışın farklı saat uygulamasına karşı çıkmıştı.

