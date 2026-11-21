ÜYE ÜLKELER İLE PARLAMENTO ARASINDA KESİNTİ ANLAŞMAZLIĞI

AB Komisyonunun geçen yıl 2028-2034 dönemi için 2 trilyon euroluk bütçe teklif etmesinin ardından üye ülkeler yeni bütçenin büyüklüğü konusunda tartışıyor ve Almanya büyük kesintiler yapılması yönündeki çağrılara öncülük ediyor.

Berlin, geçen ay yayımlanan ve birliğin gelecek yedi yıllık bütçesinde 140 milyar euro kesinti yapılmasını öngören taslak teklifi eleştirmişti.

AP milletvekilleri bu hafta kesintilerin fazla ileri gittiği uyarısını yaparak zorlu müzakerelerin işaretini verdi.

Ancak bundan önce üye ülkelerin kendi aralarında uzlaşması gerekiyor.

Bütçe konusunda kilit rol oynayan AP milletvekili Siegfried Muresan, üye ülkelerin Parlamento'nun kaygılarını görmezden gelmeyi sürdürmesi halinde harcama planını engelleyecekleri uyarısını yaptı.

Muresan, bu hafta "Tartışmanın... kesintilere fazla odaklandığını düşünüyoruz" dedi.

TUTUMLU ÜLKELER YENİ VERGİLERE MESAFELİ

Almanya, yeni vergilere bu hafta şüpheyle yaklaşan ve aralarında İsveç'in de yer aldığı "tutumlu" olarak adlandırılan beş diğer AB üyesiyle aynı grupta hareket ediyor.

İsveç'in Avrupa İşleri Bakanı Jessica Rosencrantz, "Bu, başka bir yerden alınan para. Mali denklemi çözmeyecek" diye konuştu.

Rosencrantz, perşembe günü "Odak noktası, hacmin düşürülmesi gereken harcama tarafı olmalı" ve ulusal katkı payının "düşmesi gerekiyor" ifadelerini ekledi.

Öte yandan Costa, yalnızca tutumlu ülkelerin talepleriyle karşı karşıya değil.

AB'nin en büyük ikinci ekonomisi ve bütçeye net katkı sağlayan ülkelerden Fransa, birliğin artan zorluklarla başa çıkabilmesi için yeterli kaynağa ihtiyaç duyduğunu savunuyor.

Diğer taraftan güney, orta ve doğu Avrupa'dan 17 ülke, "Uyumun Dostları" adlı bir grup kurarak tarım ve bölgesel kalkınmayı desteklemek için daha fazla fon talep ediyor.