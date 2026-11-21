AB'den teknoloji devlerine vergi planı. Hedef yılda 32 milyar euro gelir
21.11.2026 12:11
AB'nin 27 üye ülkesini temsil eden AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, bugün kendi bütçe taslağını açıklayacak.
Avrupa Birliği, 2028-2034 dönemini kapsayan yeni bütçesini finanse etmek için büyük dijital şirketlere vergi getirmeyi değerlendiriyor.
Avrupa Birliği (AB), bir sonraki uzun vadeli bütçesini finanse etmek amacıyla dünyanın en büyük dijital şirketlerine vergi getirmeyi değerlendiriyor.
AB'nin 27 üye ülkesini temsil eden AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, bugün kendi bütçe taslağını açıklayacak.
AFP'ye konuşan çeşitli kaynaklar, Costa'nın taslağında bütçede 200 milyar euroluk kesinti önereceğini aktardı.
Bütçenin bir bölümünün yeni gelir kaynaklarından karşılanması planlanırken Costa, Avrupa Parlamentosunun (AP) da desteklediği dijital devlere yönelik vergi önerisini sunacak.
Bu adımın, son yıllarda içerik ve rekabet kuralları kapsamında büyük teknoloji şirketlerine uygulanan AB para cezalarına ve hamlelerine öfkeyle tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump'ın tepkisini çekmesi muhtemel görünüyor.
YENİ DİJİTAL VERGİLERLE YILDA 32 MİLYAR EURO GELİR HEDEFİ
Costa, perşembe ve cuma günleri Brüksel'de AB liderlerini ağırlayacak ve liderlerin fırtınalı geçmesi beklenen zirvede bütçe teklifini ayrıntılı biçimde incelemesi öngörülüyor.
AB Komisyonu daha önce büyük şirketlere vergi, elektronik atıklara ek mali yükümlülük ve daha yüksek tütün vergileri içeren planlar sunmuştu.
Dijital verginin, büyük şirketlere yönelik verginin yerini alması bekleniyor.
AP milletvekilleri ayrıca kripto paralar ile çevrimiçi kumar faaliyetlerinin de vergilendirilmesini istiyor.
AP, dijital vergi de dahil olmak üzere bu düzenlemelerin yılda 32 milyar euro gelir sağlayabileceğini tahmin ediyor.
Almanya, yeni vergilere bu hafta şüpheyle yaklaşan ve aralarında İsveç'in de yer aldığı "tutumlu" olarak adlandırılan beş diğer AB üyesiyle aynı grupta hareket ediyor.
ÜYE ÜLKELER İLE PARLAMENTO ARASINDA KESİNTİ ANLAŞMAZLIĞI
AB Komisyonunun geçen yıl 2028-2034 dönemi için 2 trilyon euroluk bütçe teklif etmesinin ardından üye ülkeler yeni bütçenin büyüklüğü konusunda tartışıyor ve Almanya büyük kesintiler yapılması yönündeki çağrılara öncülük ediyor.
Berlin, geçen ay yayımlanan ve birliğin gelecek yedi yıllık bütçesinde 140 milyar euro kesinti yapılmasını öngören taslak teklifi eleştirmişti.
AP milletvekilleri bu hafta kesintilerin fazla ileri gittiği uyarısını yaparak zorlu müzakerelerin işaretini verdi.
Ancak bundan önce üye ülkelerin kendi aralarında uzlaşması gerekiyor.
Bütçe konusunda kilit rol oynayan AP milletvekili Siegfried Muresan, üye ülkelerin Parlamento'nun kaygılarını görmezden gelmeyi sürdürmesi halinde harcama planını engelleyecekleri uyarısını yaptı.
Muresan, bu hafta "Tartışmanın... kesintilere fazla odaklandığını düşünüyoruz" dedi.
TUTUMLU ÜLKELER YENİ VERGİLERE MESAFELİ
Almanya, yeni vergilere bu hafta şüpheyle yaklaşan ve aralarında İsveç'in de yer aldığı "tutumlu" olarak adlandırılan beş diğer AB üyesiyle aynı grupta hareket ediyor.
İsveç'in Avrupa İşleri Bakanı Jessica Rosencrantz, "Bu, başka bir yerden alınan para. Mali denklemi çözmeyecek" diye konuştu.
Rosencrantz, perşembe günü "Odak noktası, hacmin düşürülmesi gereken harcama tarafı olmalı" ve ulusal katkı payının "düşmesi gerekiyor" ifadelerini ekledi.
Öte yandan Costa, yalnızca tutumlu ülkelerin talepleriyle karşı karşıya değil.
AB'nin en büyük ikinci ekonomisi ve bütçeye net katkı sağlayan ülkelerden Fransa, birliğin artan zorluklarla başa çıkabilmesi için yeterli kaynağa ihtiyaç duyduğunu savunuyor.
Diğer taraftan güney, orta ve doğu Avrupa'dan 17 ülke, "Uyumun Dostları" adlı bir grup kurarak tarım ve bölgesel kalkınmayı desteklemek için daha fazla fon talep ediyor.