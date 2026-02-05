AB'den TikTok'a Epstein soruşturması

Avrupa Parlamentosu'nda 32 milletvekili sosyal medya platformu TikTok'a soruşturma açılmasını talep etti. Milletvekilleri TikTok'un siyasi açıdan hassas konularla ilgili içerikleri kısıtladığını ve engellediğini iddia ederek soruşturma açılmasını istedi. Sansüre uğradığı belirtilen konuların başında ise ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı Epstein belgeleri bulunuyor.

Milletvekilleri, kullanıcıların “Epstein belgeleri, ICE (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) ve Minnesota (ABD eyaleti) kelimelerini içeren içerikler için video yükleme sorunları, erişim azalması ve alışılmadık derecede düşük izlenme sayıları" yaşandığını belirtti. Milletvekilleri, AB'nin platform kurallarını uygulayan Avrupa Komisyon'undan, TikTok'un ifade özgürlüğü ve sivil tartışma için "sistematik bir risk" oluşturup oluşturmadığını belirlemesini istedi.

Soruşturma talebi, çoğunlukla Yeşiller Partisi'nden milletvekilleri ile birlikte Sol ve Sosyalistler & Demokratlar partilerinden üyeler tarafından sunuldu. Bazı imza sahipleri, Berlin ve Brüksel'de de benzer aksaklıkları bizzat gözlemlediklerini belirtti.

TikTok, sorunları teknik sorunlara bağladı; platformun bir sözcüsü, Epstein adının doğrudan mesajlarda paylaşılmasında herhangi bir kısıtlama olmadığını ve aksaklığın, "bazı durumlarda yanlış yanıt veren" bir güvenlik sistemindeki arızadan kaynaklandığını söyledi.

Platform, büyük platformların sistemik riskleri yönetmesini gerektiren AB Dijital Hizmetler Yasası'nın olası ihlalleri nedeniyle halihazırda inceleme altında.