AB'den Trump açıklaması: İlişkileri sürdürmek istiyoruz

ABD'de Donald Trump başkanlık koltuğuna oturdu, gözler uygulayacağı politikalara çevrildi.



Trump, ticarette korumacı yaklaşım uygulamayı taahhüt etmişti. Bunun birçok ülkeyi olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Tarifeler Avrupa'nın da gündeminde...



Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu.



Amerika ile yakın ilişkileri sürdürmek istediklerini dile getiren Leyen, "Aramızdaki ticaret hacmi 1,5 trilyon euroyu buluyor." dedi.



Leyen, son 25 yılda küresel ticaret hacminin iki katına çıktığını vurgulayarak, "Tedarik zinciri bağımlılıklarımız bazen silah olarak kullanılabiliyor." diye konuştu.



"HAYAL ETTİĞİMİZ DÜNYA DÜZENİ GERÇEK OLMADI"



25 yıl önce hayal edilen iş birliği temelli dünya düzeninin gerçeğe dönüşmediğine dikkat çeken Leyen, "Bunun yerine, sert jeostratejik rekabetin olduğu yeni bir döneme girdik. Dünyanın büyük ekonomileri ham maddelere, yeni teknolojilere ve küresel ticaret yollarına erişim için yarışıyor." ifadelerini kullandı.



Rekabet yoğunlaştıkça yaptırımların ve ihracat kontrollerinin arttığını söyleyen Leyen, gelecek 25 yılda Avrupa'nın büyümeyi sürdürmek için vites yükseltmesi gerektiğini ifade etti.

