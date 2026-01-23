AB'den Trump mesajı. "Zamanı geldi"

ABD Başkanı Trump ile Avrupa'nın Grönland restleşmesi anlaşmayla sonuçlandı. Avrupa Birliği Grönland konulu acil bir toplantı için Brüksel'de toplandı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de "transatlantik ilişkiler" gündemiyle gerçekleştirilen ve 27 Avrupa Birliği ülkesinin tamamının katıldığı AB Liderler Zirvesi bitiminde Avrupa'nın gündemini değerlendirdi.

Von der Leyen, Danimarka’ya bağlı yarı özerk bir bölge olan Grönland için yakında kapsamlı bir yatırım paketi önereceğini duyurdu. AB Komisyonu Başkanı, “İngiltere, Kanada, Norveç, İzlanda gibi bölgesel ortaklarımızla güvenlik ve savunma düzenlemelerimizi güçlendirmeliyiz zira bu, Grönland açısından artık gerçek bir jeopolitik zorunluluk haline gelmiştir” dedi.

Grönland konusunda 24 saat öncesine kıyasla şimdi daha iyi bir noktada olduklarına işaret eden Von der Leyen, AB'nin Arktik bölgesinin güvenliğine yeterince yatırım yapmadığını söyleyerek, "Artık bu açığı kapatmanın, şimdiye kadar elde ettiklerimizin üzerine inşa etmenin zamanı gelmiştir." ifadesini kullandı. AB Komisyonu Başkanı, "ABD'nin gümrük vergilerini uygulamasına karşı ticaret önlemleri ve tarife dışı araçlarla hazırlık yapmıştık." şeklinde konuştu.

"AB DAHA GÜÇLÜ ROL ÜSTLENECEK"

AB Konsey Başkanı Antonio Costa ise Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Barış Kurulu'na çekincelerini dile getirdi. "Kurul'un tüzüğündeki kapsamı, yönetişimi ve BM Şartı’yla uyumluluğu da dâhil olmak üzere bir dizi unsura ilişkin ciddi şüpheler bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.

AB'nin kendisini, üyelerini, vatandaşlarını ve şirketlerini her türlü baskıya karşı koruyacak güce ve araçlara sahip olduğunu söyleyen Costa, Avrupa ile ABD'nin Arktik bölgesinin güvenliği konusunda özellikle NATO çerçevesinde ortak bir çıkarı bulunduğunun altını çizerek "AB, Arktik bölgesinde daha güçlü bir rol üstlenecektir." diye konuştu.

"ANLAŞMA ÇERÇEVESİ OLUŞTU"

ABD Başkanı Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacının olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti. Avrupa liderleri de Trump'ın talebine tepki göstermişti. Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri, küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

Trump, bunun üzerine Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı. 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını duyuran Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'ndaki ana gündemi de Grönland'dı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmenin ardından Grönland konusunda bir anlaşma çerçevesine vardıklarını söyleyen Trump, bu mutabakat doğrultusunda gümrük vergilerinden vazgeçeceğini söyledi.