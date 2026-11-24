AB'den Türkiye dahil yaklaşık 10 ülkeye hibrit araç kotası
24.11.2026 13:27
AB Resmi Gazetesi'nde bugün yayınlanan karar, 1 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girecek.
Avrupa Birliği, yerli otomobil üreticilerini korumak amacıyla aralarında Türkiye'nin de yer aldığı yaklaşık 10 ülkeden hibrit araç ithalatına 1 Aralık'tan itibaren geçici kota getirdi.
Avrupa Birliği (AB), Avrupalı otomobil üreticilerini korumak amacıyla aralarında Türkiye'nin de yer aldığı yaklaşık 10 ülkeden hibrit araç ithalatına geçici kota getirdi.
AB Resmi Gazetesi'nde 24 Kasım'da yayınlanan karar, 1 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girecek.
Korunma önlemleri kapsamında getirilen ve AB'ye hibrit otomobil ihraç eden tüm büyük ihracatçıları kapsayan kotalar, Türkiye'nin yanı sıra Çin, Japonya, İngiltere, Güney Kore, Meksika, Fas, Sırbistan ve ABD'yi içeriyor.
Belirlenen sınırlar çoğu ülke için mevcut sevkiyatları karşılayacak düzeyde tutulurken geçici uygulama, devam eden soruşturma sürecinde en fazla 200 gün yürürlükte kalacak.
Avrupa Komisyonu soruşturma sonunda daha uzun süreli kalıcı önlemler önerirse bu teklifin AB üye ülkelerinin geniş desteğini alması gerekecek.
Belirlenen sınırlar çoğu ülke için mevcut sevkiyatları karşılayacak düzeyde tutulurken geçici uygulama, devam eden soruşturma sürecinde en fazla 200 gün yürürlükte kalacak.
EN SIKI KOTA ÇİN'E UYGULANACAK
Brüksel ile Pekin, geçen ay Çin'den ithal edilecek hibrit araç sayısını 350 bin adetle sınırlamak için anlaşmaya varmıştı.
Bu rakam, Çin'den bu yıl AB'ye ulaşması beklenen hibrit araç miktarının yaklaşık yarısına karşılık geliyor.
Avrupa Komisyonu, resen başlattığı soruşturmada 2025'in son altı ayı ile 2026'nın ilk altı ayındaki ithalat verilerini inceledi ve özellikle Çin'den yapılan ihracata odaklandı.
Yıllıklandırılmış yeni sınırlar soruşturma dönemiyle kıyaslandığında, kotaların en kısıtlayıcı olduğu ülke Çin olarak öne çıkıyor.
Çin Ticaret Bakanlığı, AB'nin iki taraf arasında varılan uzlaşıya uymasını umduğunu açıkladı ve Çinli şirketlerin meşru çıkarlarını kararlılıkla koruma hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.
Avrupa Komisyonu, Çin'den yapılan ithalatın hem AB'deki yerli üretimi olumsuz etkilediğini hem de Japonya ve Güney Kore gibi diğer ihracatçıların AB pazarındaki paylarını azalttığını belirtti.
ÇOĞU ÜLKE MEVCUT KOTANIN ALTINDA KALDI
İncelenen dönemde Meksika, Fas ve Sırbistan'dan AB'ye yapılan hibrit otomobil ithalatı da belirlenen kotaları aştı.
Meksika'dan ithal edilen araç sayısı kotanın 600 adetten daha az üzerinde kalırken Fas ve Sırbistan'dan yapılan ithalat bu yılın ikinci çeyreğinde belirgin biçimde geriledi.
Diğer tüm ülkelerin AB'ye hibrit otomobil ihracatı ise 2025 yılı ithalat seviyelerine yaklaşık yüzde 15 eklenerek hesaplanan kotaların altında kaldı.
Avrupa Komisyonu, Çin'den yapılan ithalatın hem AB'deki yerli üretimi olumsuz etkilediğini hem de Japonya ve Güney Kore gibi diğer ihracatçıların AB pazarındaki paylarını azalttığını belirtti.