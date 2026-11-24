ÇOĞU ÜLKE MEVCUT KOTANIN ALTINDA KALDI

İncelenen dönemde Meksika, Fas ve Sırbistan'dan AB'ye yapılan hibrit otomobil ithalatı da belirlenen kotaları aştı.

Meksika'dan ithal edilen araç sayısı kotanın 600 adetten daha az üzerinde kalırken Fas ve Sırbistan'dan yapılan ithalat bu yılın ikinci çeyreğinde belirgin biçimde geriledi.

Diğer tüm ülkelerin AB'ye hibrit otomobil ihracatı ise 2025 yılı ithalat seviyelerine yaklaşık yüzde 15 eklenerek hesaplanan kotaların altında kaldı.

Avrupa Komisyonu, Çin 'den yapılan ithalatın hem AB'deki yerli üretimi olumsuz etkilediğini hem de Japonya ve Güney Kore gibi diğer ihracatçıların AB pazarındaki paylarını azalttığını belirtti.