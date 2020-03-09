AB'den "Türkiye ile diyaloğa hazırız" açıklaması

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, "Farklı sorunlarımızın üstesinden gelebilmemiz için dürüst ve açık bir diyalog önemli. Bu akşam Türkiye ile diyalog kurmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı 09.03.2020 - 20:09

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Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin, bu akşam Türkiye ile diyalog kurmaya hazır olduklarını belirtti.

Michel, Erdoğan ile Brüksel’de yapacağı görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bu akşam Türkiye ile AB arasındaki göç mutabakatının uygulanması, güvenlik ve bölgede istikrarın sağlanması gibi konuların masada olacağını söyleyen Michel, "Farklı konularda farklı görüşlerimiz var. Bu nedenle farklı sorunlarımızın üstesinden gelebilmemiz için dürüst ve açık bir diyalog önemli" dedi.

Michel, "Bu akşam Türkiye ile diyalog kurmaya hazırız" diye konuştu.

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