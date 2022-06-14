AB'den Türkiye'deki Suriyelilere ek nakdi yardım

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyelileri desteklemek için yürütülen nakdi yardım programına 50 milyon euro (yaklaşık 900 milyon lira) ilave fon sağladı.  Söz konusu fonun; kira, ulaşım, yiyecek veya ilaç gibi ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olacağı belirtildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.06.2022 - 16:03

AB'den Türkiye'deki Suriyelilere ek nakdi yardım

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AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, yardımın uzmanlaşmış sağlık hizmetleri, hukuki danışmanlık, psikososyal destek ve sivil belgelere erişim gibi konuların ele alınmasına yardımcı olacağı duyuruldu.

Yardımın şu anda Türkiye'de 1,5 milyondan fazla insanı, nakdi yardım yoluyla destekleyen AB Acil Sosyal Güvenlik Ağı'nın (SUY) parçası olduğunun ifade edildiği açıklamada, bu yolla kira, ulaşım, yiyecek veya ilaç gibi en çok ihtiyaç duyulan kalemlerin finansmanına yardımcı olunduğu belirtildi.

Yardımın şu anda Türkiye'de 1,5 milyondan fazla insanı, nakdi yardım yoluyla destekleyen AB Acil Sosyal Güvenlik Ağı'nın (SUY) parçası olduğunun ifade edildiği açıklamada, bu yolla kira, ulaşım, yiyecek veya ilaç gibi en çok ihtiyaç duyulan kalemlerin finansmanına yardımcı olunduğu belirtildi.

AB'den yapılan açıklamada, "Türkiye'de, çoğu on yıldan fazla bir süredir yerinden edilmiş olan mültecileri unutmayacağız" denildi. AB'den yapılan açıklamada, "Türkiye'de, çoğu on yıldan fazla bir süredir yerinden edilmiş olan mültecileri unutmayacağız" denildi.

3 MİLYAR EUROLUK DESTEK PAKETİNİN PARÇASI

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yeni 50 milyon euroluk yardım, 2024'e kadar Türkiye'deki mültecileri desteklemek için AB Komisyonu tarafından Haziran 2021'de açıklanan 3 milyar euroluk paketin parçası. 50 milyon, ayrıca Aralık 2021'de SUY için açıklanan 325 milyon euroluk insani yardıma ek mahiyetinde ve böylece 2021'den bu yana Türkiye için toplam yardımı 3,34 milyar euroya yaklaştırıyor."

Açıklamada, AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu komisyon üyesi Janez Lenarcic'in şu sözlerine yer verildi:

"Dünyanın gözü Ukrayna'da, ancak Türkiye'de, çoğu on yıldan fazla bir süredir yerinden edilmiş olan mültecileri unutmayacağız. Aralarında en savunmasız olanlar, Covid-19 salgınından ve ekonomik durumlarının kötüleşmesinden özellikle ağır şekilde etkilendi. AB, Türkiye'deki mültecilere insani yardım sağlamaya ve en çok ihtiyacı olanlara bir yaşam çizgisi sunmaya devam edecektir.

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