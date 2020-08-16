AB'den Türkiye'nin yeni navtex ilanına tepki

AB'den Yavuz sondaj gemisi için ilan edilen Navtex'e tepki geldi. Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, navtex'in Kıbrıs Rum Kesimi ile Mısır'ın anlaşma yaptığı sınırlar içerisinde kaldığını iddia etti.

Anadolu Ajansı 16.08.2020 - 18:55

AB'den Türkiye'nin yeni navtex ilanına tepki

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etmesinin gerilimi artırdığını savunarak, geniş kapsamlı diyalog çağrısında bulundu.

Borrell, yaptığı açıklamada, Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmaları için ilan edilen Navtex'in (Denizcilere Duyuru) Kıbrıs Rum Kesimi ile Mısır'ın iddia ettiği sınırlarda kaldığını savundu.

Diyalog ve müzakerenin istikrar ve kalıcı çözüme giden tek yol olduğunu belirten Borrell, Türkiye'nin faaliyetlerini durdurarak AB ile geniş kapsamlı diyaloğa girmesini istedi.
15 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

Türkiye, Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs Adası'nın güneybatısında çalışmalarını yürüteceği alana yönelik 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri için bugün yeni Navtex ilan etmişti.

RUMLAR'DAN KARŞI NAVTEX

Navtex duyurusunda, "Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur." ifadesine de yer verilmiş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de "karşı-Navtex" yayımlamıştı.

ORUÇ REİS ARAŞTIRMALARA DEVAM EDİYOR

Türkiye, daha önce de Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Kıbrıs açıklarında önceden ilan edilen bölgede sismik çalışmalar yürüteceğini bildirmiş, Oruç Reis'in çalışmalarını 23 Ağustos'a kadar sürdüreceğine ilişkin Navtex duyurusu yapmıştı.

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