AB'den Türkiye'ye sınır yönetimi için 220 milyon euro destek

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'ye sınır yönetimi için 220 milyon euro destek verecek.



AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, bugün onaylanan son paketle AB'nin Türkiye'deki sığınmacılar ve sınır yönetimi konusundaki programlarında desteğinin 2022'de 1,2 milyar euroya ulaştığı belirtildi.



Açıklamada, bu fonların 2021-2023 döneminde Türkiye'deki sığınmacılar için AB yardımının Haziran 2021'de duyurulan ilave 3 milyar euroluk paketinin parçası olduğu kaydedildi.



Açıklamada değerlendirmesine yer verilen AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, "Bu yardım paketi, sığınmacılara ev sahipliği yapma ve yasa dışı göç akınlarını ele almada AB'nin Türkiye ile işbirliği yapma taahhüdünü yerine getirmeye devam ettiğinin göstergesidir." ifadesini kullandı.



AB'nin Türkiye ile Mart 2016 tarihli Göç Mutabakatı kapsamındaki işbirliğini devam ettirmek istediğini vurgulayan Varhelyi, 220 milyon euroluk paketle Türkiye'nin doğu sınırlarında düzensiz göçün önlenmesi amacıyla gelişmiş teknolojiye sahip izleme ekipmanı sağlanacağını aktardı.



"4 MİLYON SIĞINMACI TÜRKİYE'DE"



Türkiye'nin 2015'ten beri dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğu, 4 milyon civarında sığınmacın Türkiye'de bulunduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'nin bu konuda takdire şayan çabalar gösterdiği kaydedildi.



Açıklamada, AB'nin 2015'ten beri Türkiye'deki sığınmacılar ve ev sahibi topluluklar için 9,5 milyar euro yardımı onayladığı belirtildi.



Bunların toplam 6 milyar euroluk kısmının 18 Mart 2016'daki Türkiye-AB mutabakatı kapsamındaki yardımları içerdiği, bugüne kadar 4,9 milyar euronun ödendiği ifade edildi.

