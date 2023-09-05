AB'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

AB Komisyonu'nun açıklamasında, haziran ayında düzenlenen AB Zirvesi'nde liderlerin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e Türkiye ile ilişkilerin durumu hakkında rapor hazırlama talimatı verdiği, ayrıca AB Komisyonu'nun genişleme raporunun ekim ayında yayımlanacağı, 1 Eylül'de de Türkiye'nin 7,5 milyar euro bütçeli Dijital Avrupa Programı'na katılımı hakkında anlaşma imzalandığı hatırlatıldı.



AB Komisyonunun Türkiye'de şubat ayında meydana gelen depremlerin yol açtığı zarar için 400 milyon euro mali destek önerdiği kaydedilen açıklamada, "Ziyaret sırasında Varhelyi, AB'nin ülkedeki sığınmacıları desteklemeye devam için taahhüt ettiği 3 milyar euroluk fonun parçası olarak, en zor durumdaki sığınmacılara yönelik sosyal güvenlik ağı için AB fonu sağlanması konusunda 781 milyon euroluk sözleşme imzalayacak." ifadesi yer aldı.

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