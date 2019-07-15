Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına karşı Türkiye'ye yönelik alınacak önlemler konusunda uzlaştı. Resmi açıklama daha sonra yapılacak.



Üzerinde karara varılan önlemler arasında; üyelik müzakereleri için her yıl ödenen 145 milyon euroluk mali yardımın ve AB ile Türkiye arasında devam eden hava sahası birliği görüşmelerinin askıya alınması yer alıyor. Ayrıca, AB ve üye ülkelerden Türkiye’ye üst düzey görüşmelerde bulunulmaması da alınan kararlar arasında yer alıyor.



Bakanların, Avrupa Yatırım Bankası'nın türk devleti destekli projelere finansman verilmemesi üzerinde de uzlaştığı belirtiliyor. Ancak üzerinde uzlaşılan bu kararlarla ilgili resmi açıklamanın 15 Temmuz'un üçüncü yıldönümü için düzenlenen törenlerden sonra yapılması bekleniyor.