AB’den Ukrayna ve Moldova’ya 148 milyon euro insani yardım

Avrupa Birliği (AB) Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi Hadja Lahbib, Ukrayna’ya 140 milyon euro ve Moldova’ya 8 milyon euro değerinde insani yardım paketi verileceğini duyurdu.

Yardım paketiyle Ukrayna halkı için gıda, barınak, içme suyu ve ısınma konularında yardımcı olmak üzere sağlanması hedefleniyor.

Lahbib konuya ilişkin açıklamasında, “148 milyon euroluk yeni insani yardım fonumuz, ihtiyaç duydukları anda Ukraynalıların yanında olduğumuzun daha güçlü bir kanıtıdır. Tüm ortaklarımız ve Ukraynalı yetkililerle birlikte bu krizden etkilenenlere yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz.” dedi.