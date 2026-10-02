AB'den Ukrayna'ya 2,9 milyar euroluk mali destek

AB Komisyonu, Ukrayna 'nın ekonomik toparlanmasını, reformlarını ve üyelik sürecini desteklemek üzere kurulan mali yardım programı kapsamında ülkeye yeni destek verildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Ukrayna'nın finansman ihtiyaçlarını desteklemek ve kamu idaresinin işleyişini sürdürmesini sağlamak amacıyla ülkeye 2,9 milyar euro tutarında kaynak sağlandı." ifadesi kullanıldı.

TOPLAMDA 90 MİLYAR EURO VERİLECEK

Söz konusu tutarın 800 milyon euroluk bölümünün toplam 90 milyar euroluk "Ukrayna Destek Kredisi" programından sağlandığı belirtilen açıklamada, ödemenin, Ukrayna'nın yargı, finans piyasaları, iş ortamı, enerji, ulaştırma, tarım ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda reformları hayata geçirmesinin ardından yapıldığına işaret edildi.

ŞU ANA KADAR SAĞLANAN DESTEK 32 MİLYAR EUROYU AŞTI

Açıklamada, söz konusu tutarın Ukrayna Mali Yardım Programı kapsamındaki 8'inci ödeme olduğu, son ödemeyle birlikte Ukrayna Planı kapsamında sağlanan toplam desteğin 32 milyar euroyu aştığı bildirildi.

Yılın geri kalanında Ukrayna'ya sağlanabilecek mali desteğin 33,7 milyar euro olduğu belirtilen açıklamada, bu tutarın 16,6 milyar eurosunun savunma sanayisi kapasitesine, 17,1 milyar eurosunun ise bütçe desteğine ayrıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ilave ödemelerin Ukrayna'nın üzerinde mutabık kalınan reformları ve politika koşullarını yerine getirmesine bağlı olduğu kaydedildi.

Ukrayna Mali Yardım Programı, 2024-2027 döneminde ülkenin mali istikrarını, toparlanmasını ve modernizasyonunu desteklemek amacıyla 50 milyar euroyu aşan hibe ve kredi sağlıyor.

AB'nin 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan Ukrayna Destek Kredisi programı ise Ukrayna'nın savunma kapasitesi ile savunma sanayisini güçlendirmek için 60 milyar euro, devletin işleyişi ve temel kamu hizmetlerinin sürdürülmesi amacıyla da 30 milyar euroluk bütçe desteği olmak üzere toplam 90 milyar euroluk finansman içeriyor.