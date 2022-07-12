AB'den Ukrayna'ya ek 1 milyar euroluk yardım

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya ek 1 milyar euroluk desteği onayladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.07.2022 - 14:56

AB'den Ukrayna'ya ek 1 milyar euroluk yardım

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Konseyin bugün onayladığı yardımın Ukrayna'ya bu ay içinde ulaşacağını bildirdi.

Yardım, Komisyonun mayısta teklif ettiği 9 milyar euroya varacak makro-finansal yardım paketinin ilk bölümünü oluşturuyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları yaklaşık 4 aydır devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları yaklaşık 4 aydır devam ediyor.

Böylece AB'nin Ukrayna'ya savaşın başından itibaren yaptığı yardım 2,2 milyar euroya ulaşmış olacak.

1,2 milyar euroluk ilk miktar, Rusya ile yaşadığı gerginlik nedeniyle savaştan günler önce ilan edilmişti.

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