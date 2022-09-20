AB'den Ukrayna'ya yeni askeri yardım mesajı: Borrell tarih verdi

AB ülkeleri Ukrayna'ya askeri olarak desteklemeye devam edecek. Birliğin dış politika temsilcisi Borrell yardımların ekim ayında yapılabileceğini aktardı. Rusya'nın, Ukrayna tahılı zengin ülkelere gitti iddiası ise yalanlandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.09.2022 - 06:26 | Son Güncelleme : 20.09.2022 - 06:27

AB'den Ukrayna'ya yeni askeri yardım mesajı: Borrell tarih verdi
Ukranya askerleri yardım kapsamında gönderilen Javelin anti-tank füzelerini açarken

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ABD, Ukrayna'ya yeni askeri yardım yapacağını açıkladı

(AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 'ya askeri yardım kararını ekim ayında alabileceklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında New York'ta bulunan Borrell, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'nın '''dan ihraç eden tahılın büyük çoğunluğunun AB'ye gittiği iddialarına'' yanıt veren Borrell, ''Ukrayna'dan tahıl ihracatının çoğu ihtiyaç sahibi ülkelere gitti. Verilere bakın. İstatistiklere bakın. Ukrayna'dan ihracatının üçte ikisi Afrika, Orta Doğu ve Asya'ya gitti'' dedi.

AB'den Ukrayna'ya yeni askeri yardım mesajı: Borrell tarih verdi - 1

Borrell, AB'nin Ukrayna'ya askeri yardım kararına ilişkin de ''Ekimde AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bu kararı alabileceğimizi umuyorum... Ekimde dış işleri bakanları toplantısında masaya bir teklif getirebiliriz ve bu oldukça hızlı bir prosedür olur'' değerlendirmesinde bulundu.

Josep Borrell, askeri yardımının neleri kapsayacağına ilişkinse detay paylaşmadı.

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