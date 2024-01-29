AB'den UNRWA kararı: Yardımlar devam edecek mi?

AB Komisyonu, UNRWA çalışanlarından bazılarının 7 Ekim 2023'te Hamas'a destek verdiği iddiasının ardından BM kuruluşuna verilen destek konusunda açıklama yayımladı.
"AB, Gazze'deki Filistinlilere insani yardım ve kalkınma yardımı sağlayan en büyük bağışçılardan biridir." ifadesi kullanılan açıklamada, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik insani yardımın ortak kuruluşlar aracılığıyla hız kesmeden devam edeceği kaydedildi.
Açıklamada, "Mevcut durumda, şubat ayı sonuna kadar UNRWA'ya herhangi bir ek finansman öngörülmüyor." ifadelerine yer verildi.
AB Komisyonu, UNRWA personelinin 7 Ekim'deki saldırılara dahil olduğu konusunda 24 Ocak'ta ortaya atılan iddialar ışığında UNRWA'ya yönelik finansman kararlarını belirleyecek.
SORUŞTURMANIN SONUÇLARI KARARI BELİRLEYECEK
Komisyonun, BM tarafından başlatılan soruşturmanın sonuçları ve atılacak adımlar ışığında karar alacağı aktarıldı.
Açıklamada, Komisyonun kurumun AB tarafından atanacak bağımsız dış uzmanlar tarafından denetimi kabul etmesini, özellikle personelinin terörist faaliyetlere katılımını önlemek için gereken kontrol sistemlerine odaklanılmasını beklediği vurgulandı.
En kısa zamanda bütün UNRWA personeli hakkında saldırılara katılmadıklarını doğrulamak için bir inceleme başlatılması istendi.
NE OLMUŞTU?
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.
UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.
Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, Avusturya, Fransa, Japonya ve ABD, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.
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