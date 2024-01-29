AB'den UNRWA kararı: Yardımlar devam edecek mi?

SORUŞTURMANIN SONUÇLARI KARARI BELİRLEYECEK



Komisyonun, BM tarafından başlatılan soruşturmanın sonuçları ve atılacak adımlar ışığında karar alacağı aktarıldı.



Açıklamada, Komisyonun kurumun AB tarafından atanacak bağımsız dış uzmanlar tarafından denetimi kabul etmesini, özellikle personelinin terörist faaliyetlere katılımını önlemek için gereken kontrol sistemlerine odaklanılmasını beklediği vurgulandı.



En kısa zamanda bütün UNRWA personeli hakkında saldırılara katılmadıklarını doğrulamak için bir inceleme başlatılması istendi.



12 BM çalışanına Hamas soruşturması Haberi Görüntüle NE OLMUŞTU?



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.



UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.



Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, Avusturya, Fransa, Japonya ve ABD, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin